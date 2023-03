La Roma si muove per Firmino, in scadenza col Liverpool

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Il mercato scalda i motori in vista della prossima estate. I club cominciano a muoversi verso i primi possibili rinforzi, specialmente a parametro zero.

Per quanto riguarda la Roma, visti i paletti imposti dalla Uefa per il calciomercato, saranno soprattutto i giocatori in scadenza di contratto a fare gola a Tiago Pinto.

Uno di questi è Roberto Firmino, 31 anni, centravanti brasiliano del Liverpool che si libererà a giugno a costo zero.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), si sono registrati i primi movimenti da parte del club giallorosso verso il jolly offensivo dei Reds.

Il brasiliano, campione d’America nel 2019 con la nazionale verdeoro, fa gola a diversi club europei: in Italia anche Inter e Juventus sono sulle tracce.

Fonte: Leggo