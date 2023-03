“Io passo dove mi pare”, “Smettila di fare il fenomeno”. Lo scontro tra Romagnoli e Mancini nel post derby

NOTIZIE AS ROMA – “Alessio, devi fare il giro largo”. “Non me ne frega nulla, io passo dove mi pare”. È questo scambio di battute tra un addetto della Lazio e Alessio Romagnoli a dare il via all’acceso post-derby di domenica, riportato oggi da Il Messaggero.

Così, prima Milinkovic, poi Luis Alberto, ma soprattutto Romagnoli hanno deciso di passare volutamente davanti allo spogliatoio romanista. Cosa che è stata letta dai giallorossi come una provocazione.

Da qui lo scambio di battute con Mancini: “Alè, ma fai il serio, anche io ho vinto un derby, ma mica ho fatto tutto sto casino. La smetti di fare il fenomeno?”, il tutto condito con espressioni a contorno non certo da educande. Alle quali il difensore laziale ha replicato. Solo in un secondo momento è arrivato il presidente Lotito che ha provato a sedare il battibecco, aprendone un altro con Mourinho.

Non ci sarà invece necessità dell’apertura di un’inchiesta federale: la dinamica dell’accaduto è stata già relazionata al Procuratore Giuseppe Chiné.

Fonte: Il Messaggero