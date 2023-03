“ON AIR!” – PIACENTINI: “Roma squadra più penalizzata della Serie A”, ROSSI: “Ma con tutte quelle proteste gli dai la possibilità di buttarla in caciara”, CORSI: “Lotito sotto shock per aver visto Mancini nudo”, CENTO: “Inaccettabile la maglietta di Hitler all’Olimpico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La gente ha visto gli errori che hanno fatto gli arbitri, ha visto benissimo il labiale di Serra, e quindi questi ora stanno all’angolo… Se però ti fai espellere un componente della panchina a partita, forse la situazione ti è sfuggita di mano. Purtroppo così tu dai a questi, che stanno in difficoltà, la possibilità di spostare l’attenzione, e invece di parlare le nefandezze di Serra, ti dicono: “Sì sì, parliamo della panchina che a ogni partita viene espulso qualcuno“. Purtroppo se fai così gli dai la possibilità di buttarla in caciara…Perchè fuori dal raccordo la percezione è che siamo una banda de coatti che si merita di essere trattati così. Se tu facendo così, mettessi pressione all’arbitro e questo ti facesse guadagnare cinque punti in più, direi “chissene frega dell’immagine”, ma siccome ne hai cinque in meno perchè continuare? A ogni rimessa laterale, entra la nostra panchina in campo: facciamo che basta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la Roma non fosse la squadra più penalizzata della Serie A, probabilmente non ci sarebbero tutte quelle espulsioni della panchina. Sicuramente le proteste continue della panchina non aiutano, ma è come guardare il dito e non la luna…io non ci casco. Posso essere d’accordo sul fatto che ci sono atteggiamenti eccessivi in panchina, ma questo non cancella i torti che sono stati fatti alla Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sui giornali si magnifica la Lazio solo per attaccare Mourinho. Lotito scandalizzato perchè ha visto il pisello di Mancini: ma si rende conto che stava negli spogliatoi? Non vi risulta che uno lì si fa la doccia? Non capisco questo scandalo… Siccome Lotito guardava attentamente Mancini, Mourinho gli ha detto: “Ma che ti stai a guardà?”. Lotito è andato ovunque a dire che Mancini era nudo…Questo è quello che tira fuori questo derby, oltre alla vittoria immeritata della Lazio, un piccolo scandalo assolutamente risibile a cui i giornali danno grande risalto…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Partita rovinata dall’arbitro che ha dato due gialli a un giocatore per due falli a centrocampo. Sfido a rivederli, sono due falli di gioco, e ci devi pensare al secondo giallo, non prendiamoci in giro, esiste una gestione intelligente dei cartellini, e Massa non lo ha fatto. La Roma soffre di isterismo in campo, lo dissi già in tempi non sospetti, e ha le sue responsabilità, ma il derby è stato rovinato dall’arbitro. E sulle decisioni del giudice sportivo mi aspetto di tutto. Però mi aspetto qualche cosa anche sulla Lazio: vedere tifosi con la maglietta di Hitler va oltre qualsiasi cosa. Allo stadio ti controllano anche il tappo della bottiglietta dell’acqua, ma dove stavano tutti questi controlli quando quella maglietta veniva esposta per tutta la partita?…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma nel derby stava tenendo bene sotto l’aspetto atletico nonostante i tanti impegni ravvicinati. La squadra deve mantenere un aspetto centrato sotto l’aspetto mentale, bisogna starci al 100% con la testa e spero che Mou in queste due settimane lavori soprattutto su quello. La Roma non deve perdere di vista l’obiettivo: siamo in corsa per la Champions, che dista un punto nonostante i due derby persi. Poi c’è l’Europa League, dove può ancora succedere di tutto: chi la vince, parteciperà alla prossima Champions. Che dunque è ancora raggiungibile attraverso due strade…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho nel derby ha aspettato la Lazio per poi ripartire. Lui pensava che nella ripresa la squadra di Sarri potesse avere un calo, come spesso avviene. Poi però la partita ha preso un’altra direzione…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Roma non crea tante occasioni da gol e non trasforma quelle poche che crea. Ha un atteggiamento speculativo. Mourinho pensa di avere una squadra per la quale è meglio essere più guardinghi. Dybala è grande con le piccole, e un pochino meno con le grandi. Questa è la sua carriera, anche quando stava con la Juve era così. Può e deve dare di più. A ripensare al primo tempo giocato dalla Joya contro la Lazio si capisce il perchè della sostituzione…”

