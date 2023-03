Giudice Sportivo: un turno a Cristante, Ibanez, Mancini e Nuno Santos. Cori antisemiti, decisione entro il 4 aprile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27esima giornata di campionato e il polemico derby tra Lazio e Roma, vinto dai biancocelesti per 1-0.

Per quanto riguarda la Roma, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’Aia Carlo Moretti ha assunto le seguenti decisioni: 4mila euro di multa al club “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala e due fumogeni“; 3mila euro di multa al club “per avere ingiustamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del secondo tempo”.

Poi per Bryan Cristante, espulso dopo il triplice fischio, squalifica per una giornata, ammonizione e ammenda di 10mila euro. Squalifica per un turno anche per Roger Ibanez, espulso nel corso del match per somma di ammonizioni, e per Gianluca Mancini che, già diffidato, è stato ammonito.

I tre salteranno la sfida di campionato contro la Sampdoria in programma il 2 aprile allo Stadio Olimpico. Infine, squalifica per una giornata e ammenda di 10mila euro al preparatore dei portieri Nuno Santos.

Per quanto riguarda la Lazio, squalificato per un turno, oltre ad una ammenda di 15mila euro, anche il laziale Adam Marusic “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento gravemente provocatorio e volgare nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, causando la reazione dei medesimi e dell’intera panchina”. Per quanto riguarda i cori antisemiti provenienti dalla Curva Nord nel corso di Lazio-Roma, disputata domenica scorsa, il giudice sportivo ha così scritto:

“In ordine ai cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, e che risultano essere stati percepiti nella maggior parte dell’impianto, deciderà entro e non oltre il 4 aprile 2023 in relazione all’esito degli accertamenti in corso e avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della Società nell’attività di individuazione dei responsabili e degli ispiratori, nonché nel prevenire il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni. Dispone che, nelle more, la Procura federale fornisca a questo Giudice ogni elemento utile alla decisione, acquisito anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, che emergesse dalle indagini in corso e da quelle già avviate per fatti similari”.

Fonte: legaseriea.it