ABRAHAM: “Sarebbe il momento perfetto per segnare il primo gol al Leicester. Futuro? Sono felice qui” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham ha parlato in conferenza stampa subito dopo Josè Mourinho. Queste le parole dell’attaccante inglese sulla partita di domani sera contro il Leicester:

Non hai mai segnato al Leicester, domani è il giorno giusto per farlo?

“Sappiamo che sono una buona squadra. Domani sarebbe il momento perfetto per me per segnare il mio primo gol contro il Leicester e aiutare la squadra a vincere”.

Ti senti cresciuto come calciatore dal tuo arrivo in Italia?

“Lavoro ogni giorno come il mio team per migliorare, la mia concentrazione è sulla gara di domani e vincere. Abbiamo ancora partite importanti da giocare per finire questa stagione. Conosco abbastanza bene alcuni dei loro giocatori, ma spero di essere quello che sorride al ritorno a Roma”.

Molte squadre inglesi si stanno facendo vive per te. Ti senti di rassicurare i tifosi e dire che resterai alla Roma?

“Sono felice qui perché gioco il mio calcio, sono concentrato sulla competizione e sulla gara di domani”.