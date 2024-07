Abraham senza offerte: può restare. Ghisolsi punta Mateta per la nuova coppia di centravanti

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Tammy Abraham sarà al centro dell’attacco giallorosso nell’amichevole di stasera (ore 19:30, diretta su DAZN) contro il Kosice. E non è escluso che lo sarà anche contro il Cagliari alla prima di campionato.

La Roma infatti non è riuscita (ancora) a trovare un acquirente per il 26enne inglese: l’unica proposta concreta l’ha fatta il Milan, inserendo però delle contropartite tecniche e incassando il no di Ghisolfi, che per l’ex Chelsea chiede 25-30 milioni cash.

Abraham è al momento senza offerte, e difficilmente ne arriveranno a breve. A questo punto l’ipotesi più probabile è quella di vedere Tammy ancora un altro anno con la maglia della Roma, pronto a rilanciare la sua carriera dopo due anni difficili anche per colpa di un grave infortunio che ne ha minato la crescita.

Ghisolfi andrà comunque a caccia di un secondo centravanti (meno costoso dei vai David o Sorloth) da affiancare all’inglese: sfumato En-Nesyri, crescono le quotazioni di Jean-Philippe Mateta, 27 anni, centravanti francese del Crystal Palace, legato agli inglesi da un contratto fino al 2026.

L’anno scorso, in Premier League, il centravanti di 192 centimetri ha totalizzato 35 presenze, 16 gol e 5 assist. Decisamente la sua migliore stagione: negli anni precedenti in Inghilterra, aveva segnato col contagocce. Può essere preso a una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

Fonti: Corriere della Sera / Leggo

