Soulè e Dahl, Roma in attesa. Da Trigoria: “Meglio prendersi qualche giorno in più piuttosto che sbagliare investimenti”

AS ROMA NEWS – Tutto fermo sul mercato in entrata della Roma. Il weekend non ha portato novità sul fronte Soulè, con Ghisolfi che non ha operato quel rilancio tanto atteso. E’ sfumato invece En-Nesyri, centravanti marocchino che dopo aver aspettato (invano) i giallorossi ha deciso di accettare la corte del Fenerbahce e di Mourinho.

Da Trigoria il messaggio che arriva, rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, è questo: “Meglio prendersi qualche giorno in più, piuttosto che sbagliare l’investimento. Perché questo piccolo ritardo si può recuperare, l’investimento sbagliato peserebbe invece in futuro”.

De Rossi quindi dovrà armarsi di pazienza. Il tecnico spera di avere al più presto un terzino destro titolare (ma ancora non ci sono novità su quel fronte), un esterno d’attacco e un centravanti. La speranza è che gli otto milioni di extra-budget che arriveranno dalla cessione di Calafiori all’Arsenal possano sbloccare un affare in entrata.

Per Soulè prosegue il braccio di ferro con la Juventus: Ghisolfi è convinto di avere il coltello dalla parte del manico e aspetta un’apertura da Torino. Se poi sarà necessario alzare l’offerta dai 25 offerti a 28 milioni per strappare il sì di Giuntoli, non sarà un problema. Ma al momento la Roma è convinta di aver fatto tutte le mosse giuste, avendo in mano il sì del calciatore: se l’argentino si muoverà da Torino, sono certi a Trigoria, lo farà solo per venire nella Capitale.

Discorso simile per Samuel Dahl, terzino sinistro svedese di 21 anni che Ghisolfi ha scelto come alternativa ad Angelino per quella fascia: il giocatore del Diurgarden si è promesso alla Roma. Nonostante il sondaggio di un club inglese, il 21enne aspetta l’affondo di Ghisolfi. Che al massimo, bonus inclusi, vuole spendere 4,5 milioni. Prendere o lasciare.

Fonte: Il Messaggero

