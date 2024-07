Smalling già si ferma: lieve risentimento muscolare, niente amichevole col Kosice. Out anche Abraham: non convocato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chris Smalling si ferma alla vigilia della seconda amichevole stagionale della Roma, che questa sera (ore 19:30 in terra slovacca) affronterà il Kosice.

Stando a quanto riferisce l’emittente Rete Sport proprio in questi minuti, il difensore inglese ha accusato un lieve risentimento muscolare e per questo motivo la Roma ha deciso di tenerlo a riposo.

Smalling dunque non sarà presente contro il Kosice: il centrale 34enne era stato impiegato titolare contro il Latina al fianco di Ndicka. Oggi De Rossi dovrà scegliere un altro difensore: Mancini è ancora in vacanza, restano solo Kumbulla e i Primavera.

Out anche Tammy Abraham, che era tornato recentemente ad allenarsi con i compagni: l’inglese non è stato convocato da De Rossi e resterà a Trigoria. Questo l’elenco dei giocatori chiamati dal tecnico per la partita di questa sera: Almaviva, Angelino, Baldanzi, Boer, Bove, Calma, Cherubini, Costa, Darboe, Feola, Graziani, Kumbulla, Le Fee, Levak, Marchetti, Nardin, Ndicka, Pisilli, Plaia, Reale, Ryan, Sangare, Solbakken, Sugamele, Svilar, Zalewski.

