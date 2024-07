“ON AIR!” – LO MONACO: “35 milioni per Soulè? Sarebbe un suicidio finanziario”, PES: “Tutto il budget per l’argentino, il resto sarò fatto con l’autofinanziamento”, FOCOLARI: “Ritardo sul mercato? Meglio prendere i giocatori giusti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Smalling ha problemi muscolari dopo 10 giorni di preparazione. Abraham idem. Sul mercato è tutto fermo, non c’è il centravanti, non c’è il terzino destro, a questo punto manca pure un difensore centrale…boh… Dopo Roma-Latina ci è stata data la possibilità di interagire con Ghisolfi e lui non mi è sembrato preoccupato. Questo non mi ha rassicurato, l’ho visto come un modo di sfuggire a delle domande dirette che gli sono state fatte. La sua mancanza di preoccupazione ci dovrebbe trasferire lo stesso sentimento, ma non è così…io comincio a essere un tantino preoccupato. Oggi si gioca la seconda amichevole e a leggere la lista dei convocati quasi non ci sarebbe motivo di accendere la tv…”

David Rossi (Rete Sport): “Smalling? Anche noi siamo particolarmente affaticati con lui… Il problema della Roma in questa fase specifica è il tempo che passa. Più passano i giorni e più sono evidenti i ritardi e i pericoli di una situazione del genere. Il campionato comincia tra 26 giorni, e ancora qui non c’è terzino destro, in attacco stiamo con Abraham… Dopo aver comprato un centrocampista, che non sembrava una priorità, stiamo investendo tutte le nostre risorse sul terzo esterno destro mancino in rosa, e non ci riusciamo… Su Jonathan David percepisco un ottimismo che non comprendo, non so perchè dovrebbe venire alla Roma. Sorloth? Anche se arrivasse non penso che ci sarebbe la folla a Fiumicino. Sicuramente sono perplesso, ma di fare lo sfascista non me la sento. Però non riesco a prendere le parti alla Roma. Già oggi un danno è stato fatto: se domani consegnassero a De Rossi terzino destro, esterno alto e attaccante, saremmo comunque in ritardo. Il problema è che siamo ancora a carissimo amico per tutto…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il West Ham offre 35 milioni? Questo è quello che dicono da Torino…ti dicono pure che c’è il Real Madrid che ne offre 50, ma se poi chiami Soulè ti dice che non è vero… Se la differenza tra la domanda della Juve e l’offerta della Roma è solo di 2-3 milioni, io spero che la Roma faccia un passo avanti per il bene del club. Se invece la distanza è di 10 milioni, con la Juve che vuole 35 milioni e la Roma che ne offre 25, io penso che Soulè non verrà mai…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Oggi c’è la partita col Kosice e sono out Smalling e Abraham. Non vorrei che ricominciassimo come la scorsa stagione. Smalling non è affidabile e il quarto è Kumbulla: non possiamo affrontare una stagione con Mancini e Ndicka, altrimenti vanno messi sotto una teca… I 35 milioni del West Ham per Soulè? Ho l’impressione che sia una stupidaggine per forzare la mano della Roma a offrire 30 milioni… Il discorso su Soulè è molto semplice: se tu vai a spendere 30 milioni per Soulè per farlo passare come un colpo alla Dybala, allora la Roma è messa malissimo. Se invece hai tanti soldi da spendere e prendi altri 2-3 giocatori da 35 milioni, allora ben venga Soulè…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Mi sembra strano che la Roma stia nascondendo il nome di un grande centravanti, alla fine i nomi prima o poi escono. Dahl troppo simile ad Angelino? E’ vero, anche se mi sembra più di passo rispetto allo spagnolo. Sergi Cardona e Sergio Gomez erano calciatori molto simili ad Angelino, e dunque è quello il profilo di calciatore che sta cercando De Rossi. Dahl può essere il prossimo acquisto della Roma, come con Soulè c’è l’accordo con il calciatore e penso che sia un’operazione destinata ad andare in porto nei prossimi giorni… Budget di mercato? Penso che la Roma ne abbia per un colpo alla Soulè, poi il resto si farà con l’autofinanziamento…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il West Ham offre 35 milioni per Soulè? Questa è la narrazione del mercato di certi quotidiani… Se la Roma vuole suicidarsi dal punto di vista finanziario e fare un’operazione da 35 milioni per prendere Soulè, auguri…io non so che dire…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Lina Souloukou ha tutte le deleghe, comanda lei nella Roma. Ce l’ho con lei perchè non credo stia facendo bene per la Roma. E siccome io tengo tantissimo alla Roma, questo mi infastidisce tantissimo…Che messaggio arriva? Nessuno, questi non si parlano manco tra di loro. Non parlano, non dicono niente…che messaggio vuoi che arriva? Quello del silenzio. E nel silenzio si può immaginare, dire e scrivere di tutto… Possibile che la Roma abbia iniziato la stagione il 7 luglio e non c’è stato un calciatore che ha parlato? C’hanno spacciato la presentazione di Le Fee nel dopo partita col Latina, in cui Enzino ha esaurito il numero dei gol stagionali…perchè lui fa un gol a stagione, e già l’ha fatto, mettemose er core in pace… Magari in questa settimana arrivano cinque acquisti, ma io qualche dubbio ce l’ho. Al 22 luglio l’unico giocatore comprato è Le Fee per 23 breccole. Terrier, ottimo attaccante del Rennes, venduto a 13 milioni…dove sta l’errore?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “En-Nesyri ha scelto il Fenerbahce? Meno male… Se la Roma prendesse due terzini, uno a destra e una a sinistra, io sarei già contento perchè saresti a metà dell’opera. Davanti al momento un attaccante ce l’hai. Io non spenderei 30 milioni per Soulè, non farei aste per un ragazzo fortissimo quanto ti pare, ma perchè la Juve se ne dovrebbe privare? Io 30 milioni per lui non li spenderei…”

Stefano Carina (Radio Radio): “I soldi per Calafiori? Se l’accordo è sulla parte fissa, penso che ci saranno problemi col Basilea. Se invece l’accordo comprendeva anche la parte variabile, allora ha ragione la Roma. Ma se non si leggono le carte è impossibile saperlo. La Roma dice che l’accordo prevedeva anche la parte variabile, il Basilea no, e al 99% si andrà al contenzioso Uefa… En-Nesyri? A me non faceva impazzire, ma c’era l’ok di De Rossi per il suo acquisto. Il marocchino aveva chiesto 4 milioni alla Roma, che non gliel’ha voluti dare. Ora vedremo se ha fatto bene, e chi sceglierà al suo posto. Il discorso che fanno a Trigoria è che non si possono sbagliare investimenti, mentre il ritardo si può colmare. Questa è la linea guida a Trigoria…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Su Calafiori non so chi ha ragione, auguro alla Roma di avere quei soldi, ma il problema è che non possiamo continuare con questa storia delle future rivendite. E’ un tourbillon inaudito che non dovrebbe essere. Con queste future rivendite stanno facendo un gran casino… Mercato della Roma? Cambia avere i giocatori adesso o a fine mercato. Però se devi fare le cose in fetta e prendere il giocatore sbagliato, meglio aspettare e prendere i giocatori giusti. Per me En-Nesyri sta bene al Fenerbahce, ma ora bisogna vedere chi prendi al suo posto…”

