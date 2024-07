Calciomercato Roma, offerta del West Ham per Summerville. Anche i giallorossi in corsa per l’olandese, ma solo in alternativa a Soulè

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La notizia dell’interesse della Roma per Crysencio Summerville, attaccante esterno del Leeds United, viene confermata da Fabrizio Romano.

Sul 22ene olandese però c’è anche il West Ham, club della Premier League che ha avanzato già una prima offerta per assicurarsi il calciatore. Contatti anche con l’agente dell’attaccante, ma le parti, scrive Fabrizio Romano, sono ancora distanti perchè l’affare è ritenuto piuttosto costoso.

Anche la Roma è interessata al giocatore, ma solo come alternativa a Matias Soulè, che dunque resta la prima scelta per l’attacco. Summerville sarebbe dunque una sorta di piano B di Ghisolfi nel caso in cui la trattativa con la Juventus naufragasse.

Summerville è un’ala sinistra di piede destro che può giocare anche sulla corsia opposta. Con la mglia del Leeds United, in Championship, ha realizzato in stagione ben 23 gol e 10 assist in 49 partite giocate.

July 22, 2024