LIVE – Calciomercato Roma, rilancio per Soulè. Di Marzio: “Offerti 25 milioni più 4 di bonus”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva il tanto atteso rilancio della Roma per Matias Soulè: stando a quanto rivela il portale Corrieredellosport.it, Florent Ghisolfi ha offerto 28 milioni di euro, bonus compresi, per l’esterno argentino.

Leggermente diverse le cifre rivelate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo il quale la Roma avrebbe offerto 25 milioni di base fissa più 4 di bonus. Rispetto alla precedente proposta, la parte fissa è stata aumentata di 2 milioni, e i bonus di 1.

La precedente offerta dei giallorossi era ferma a 23+3, giudicati insufficienti da Giuntoli. Questo rilancio si avvicina alle richieste dei bianconeri, che però vorrebbero 30 milioni più bonus. Ora bisogna capire se la nuova proposta arrivata da Trigoria sarà sufficiente a far vacillare i dirigenti juventini.

La Roma ha già un mano l’accordo con il calciatore e aspetta solo l’ok del club bianconero per chiudere l’operazione. Nelle prossime ore è attesa una risposta di Giuntoli. Di fronte a un nuovo “no” i giallorossi potrebbero mollare la presa e virare su altri obiettivi.

