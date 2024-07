Annullata l’amichevole Roma-Tolosa: la nota dell’amministrazione comunale

NOTIZIE ROMA CALCIO – È ufficialmente saltata l’amichevole Roma-Tolosa, programmata per sabato 27 luglio allo stadio “Del Conero” di Ancona.

Come riportato dal sito online de Il Corriere Adriatico, il comitato provinciale di ordine pubblico e sicurezza in capo alla Prefettura ha preso questa decisione all’unanimità. A preoccupare le autorità, infatti, ci sarebbe il rapporto di grande vicinanza tra la tifoseria dell’Ancona e quella del Napoli, acerrima rivale della Roma. Ecco la nota dell’amministrazione comunale a riguardo:

«L’amministrazione comunale intenzionata a fare dell’evento calcistico un grande momento di festa in cui si sposavano attrazione turistica e promozione dello sport giovanile anconetano, offrendo al contempo uno spettacolo di Serie A per le famiglie, ha condiviso l’orientamento espresso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in seguito all’esame degli elementi informativi acquisiti dalle questure di Roma e Napoli sulle manifestazioni sportive e anche alla luce degli esiti di un’interlocuzione del Sindaco con i referenti della tifoseria locale.

Tutti questi fattori, insieme, hanno contribuito a delineare un quadro in netta contraddizione con lo spirito amichevole che esclusivamente avrebbe dovuto connotare l’evento, senza alcun rischio che la partita si potesse trasformare in occasione di disordine».

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!