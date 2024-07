CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 22 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:20 – CHIESTE INFORMAZIONI PER SUMMERVILLE – La Roma ha avviato i contatti con il Leeds United per Crysencio Summerville (22), ala olandese che la scorsa stagione in Championship ha segnato complessivamente 21 gol e fornito 10 assist. Gli inglesi chiederebbero tra i 20 e i 25 milioni per lasciarlo partire. (Calciomercato.com)

Ore 10:00 – KAYODE-BOVE, SI STUDIA LO SCAMBIO – La Roma, alla ricerca di un terzino destro, sta valutando con la Fiorentina uno scambio tra Edoardo Bove (22) e Michael Kayode (20), terzino destro italiano di origini nigeriane.

Ore 8:40 – DAHL PROSSIMO ACQUISTO – Dovrebbe essere Samuel Dahl (21) il prossimo acquisto di Ghisolfi: il terzino vuole solo la Roma, che è pronta a rilanciare offrendo circa 4,5 milioni al Djurgarden. (Il Tempo)

Ore 8:15 – SALE MATETA PER L’ATTACCO – Tammy Abraham (26) è ancora senza offerte e potrebbe restare. Per fare coppia con lui Ghisolfi pensa a un attaccante meno costoso: salgono le quotazioni di Mateta (27) del Crystal Palace. (Leggo)

Ore 7:30 – WEST HAM PRONTO ALLA MAXI OFFERTA PER SOULE’ – Tra Roma e Leicester spunta il West Ham: il club londinese è pronto a presentare un’offerta di 35 milioni di euro per Soulè (21)…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

