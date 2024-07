Calciomercato Roma, su Soulè ora spunta il West Ham: pronta un’offerta da 35 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra i due litiganti, potrebbe godere il terzo. Stando a quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, il West Ham sarebbe pronto a presentare nelle prossime ore una grossa offerta per Matias Soulè.

L’ala argentina, al centro di un intrigo di mercato tra Roma, Leicester e Juventus, ha dato la sua netta preferenza per la destinazione giallorossa, dove troverebbe gli amici e connazionali Paulo Dybala e Leandro Paredes. Ma l’offerta del club londinese potrebbe sparigliare le carte.

Giuntoli continua a chiedere 35 milioni, la Roma non intende smuoversi dai 25 offerti circa una settimana fa, convinta che dal Leicester non siano arrivati rilanci superiori a quella cifra. Ora però si sta facendo avanti il West Ham, pronto, scrive Tuttosport, a offrire i soldi chiesti dalla Juventus.

Impossibile dire al momento se sarà dunque Londra la prossima città dell’argentino ma è ovvio che se nel giro di 24/48 ore, come pare, arriverà la super offerta del West Ham, allora Roma e Leicester dovrebbero come minimo pareggiare per restare in corsa. In ogni caso tutto fa pensare che questa settimana sarà quella decisiva per capire il destino del sudamericano.

Fonte: Tuttosport

