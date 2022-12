Abraham si ricarica alle Maldive. Due club inglesi pronti a prenderlo, ma Tammy…

AS ROMA NEWS – Non si aspettava nemmeno lui una stagione così difficile, nonostante i secondi anni di Abraham siano stati spesso più complicati del primo. Gli era già successo in Inghilterra, e ora gli sta accadendo anche in giallorosso.

Tammy vuole sfruttare la pausa per invertire la rotta e cambiare le sorti del suo campionato e quello della Roma. Il calciatore si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza alle Maldive, in compagnia della sua fidanzata.

Le voci di mercato non lo distraggono, sebbene le sirene arrivino proprio da quella Premier che lui ha lasciato a fatica: sono infatti due i club, Arsenal e Aston Villa, che considerano ancora Abraham un potenziale top player e sul quale sono disposti a investire cifre importanti in estate.

Tiago Pinto per ora attende: il gm ha speso parole al miele per Abraham, ma il futuro dell’inglese potrebbe essere legato a doppio filo con quello di Mourinho. Tammy al momento non ha intenzione di lasciare Roma per fare ritorno in Inghilterra: il suo obiettivo è quello di invertire la rotta e trasformare i fischi dell’Olimpico in applausi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica