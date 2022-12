La rinascita di Reynolds: convince tutti in Belgio, e la Roma gongola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se gli spagnoli Villar e Carles Perez non stanno sfruttando le loro chance in prestito per dimostrare il loro valore, lo stesso non può dirsi per Bryan Reynolds.

Il terzino americano, ancora 21enne, sta mettendo finalmente in mostra le sue qualità nel campionato belga: con la maglia del Westerloo l’esterno statunitense sta giocando titolare, risultando spesso tra i migliori in campo.

La scelta di mandare l’acerbo Reynolds a farsi le ossa all’estero, in un campionato come quello belga, sembra essere stata azzeccata. Tiago Pinto può sorridere: in estate il cartellino di Reynolds potrebbe essere rivalutato.

I fari della MLS si sono nuovamente riaccesi su di lui: il Dallas, club da cui proveniva, e il Salt Lake si sono già messi sulle sue tracce. Con la Roma pronta a discuterne.

Fonte: Il Tempo