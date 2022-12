Le pagelle di Mou: bocciati Belotti e Celik, promosso Zaniolo, Wijnaldum tra i rimandati

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il “professor” Mourinho ha stilato già le pagelle del primo quadrimestre di questa stagione, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, con tanto di promossi, bocciati e rimandati a settembre.

Giudizi positivi per la difesa e il centrocampo: Rui Patricio, Smalling, Mancini, Cristante e Matic i calciatori che l’allenatore considera intoccabili, così come capitan Pellegrini. In attacco voto alto solo per Dybala, ma non scendono sotto la sufficienza nemmeno Zaniolo ed El Shaarawy.

Bocciati invece, un po’ a sorpresa, sia Tammy Abraham, uno dei pallini del tecnico almeno fino alla scorsa stagione, che il Gallo Belotti, sicuramente insufficiente fin qui. Mou si aspettava di più anche dal turco Celik, che ora dovrà occupare un posto da titolare sulla fascia destra vista l’assenza forzata di Karsdorp, bocciato per la condotta.

In partenza anche Shomurodov che non ha saputo sfruttare le sue occasioni in questa stagione e mezzo, mentre Viña e Kumbulla non sono tenuti in particolare considerazione con poche presenze (7 l’uruguaiano e 4 l’albanese ma con un totale di 49 minuti in campo) e una partenza quasi certa in estate.

Tra i rimandati invece si segnalano i nomi di Gini Wijnaldum, la fascia sinistra e cioè il duo Zalewski-Spinazzola, così come Camara, l’ultimo arrivato al quale va dato tempo di ambientarsi. Anche Ibanez finisce nel limbo: buone partite ma anche qualche errore di troppo: sarebbe più che sufficiente senza la prestazione nel derby, ma di certo non è un giocatore da bocciare. Così come Bove e Svilar, praticamente mai in campo.

Fonte: Corriere dello Sport