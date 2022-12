Karsdorp, la Roma fissa il prezzo. E ha già pronto il sostituto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è alcuna possibilità che Mourinho possa tornare sui suoi passi. Lo Special One non ne vuole più sapere di Karsdorp, e la cosa sembra essere reciproca.

Ma trovare una sistemazione al terzino olandese non sarà per niente facile, anche perchè Tiago Pinto (come era già accaduto spesso questa estate con diversi esuberi) non ne vuole sapere di lasciarlo partire in prestito.

Chi vuole Karsdorp, deve acquistarlo a titolo definitivo. E a un prezzo che la Roma ha fissato intorno ai 10 milioni di euro. Una richiesta che scoraggia tutte le pretendenti: la Juventus ha ben altro a cui pensare al momento, il Feyenoord lo vorrebbe solo in prestito, mentre i club turchi e francesi al momento sono fermi al semplice interessamento.

La Roma intanto ha già individuato il sostituto: si tratta di Alvaro Odriozola, che il Real Madrid ha messo di nuovo sul mercato dopo che con Ancelotti il terzino spagnolo non ha mai visto il campo. Tiago Pinto ha incontrato ieri Bozzo, intermediario del calciatore: la Roma ha chiarito che può prenderlo solo in prestito, con eventuale diritto di riscatto. Ma molto dipenderà dall’eventuale cessione di Karsdorp.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport