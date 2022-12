Roma, terzino e centrocampista: Pinto scandaglia il mercato a caccia dell’occasione

AS ROMA NEWS – Due rinforzi per gennaio. O meglio, due occasioni. E’ quello che la Roma sta cercando per gennaio, con Tiago Pinto che ha già allacciato i primi contatti con agenti ed intermediari per capire quello che il mercato ha da offrire.

Tutto è legato alle partenze: i giocatori che lasceranno Trigoria verranno rimpiazzati, altrimenti si resterà così, con la sola aggiunta di Solbakken. Ma con le valigie pronte sono almeno in due, se non in tre: il malpancista Karsdorp, il giovane Bove e il poco utilizzato Shomurodov.

Il terzino è a caccia di una squadra. Sa che la sua avventura con Mourinho è finita e col suo agente si sta cercando una sistemazione, che deve però accontentare anche la Roma. Pinto ha individuato in Odriozola il possibile sostituto: la formula, gradita ai giallorossi, è un prestito con eventuale diritto di riscatto.

Ma è anche a centrocampo che il gm sta cercando qualcosa: la partenza di Bove, corteggiato da diversi club minori della Serie A, Lecce in primis, sarà compensata da un rinforzo. Tiago Pinto è a caccia di un affare low cost, sempre in prestito o comunque a prezzi contenuti, che possa regalare a Mou un nuovo centrocampista.

Molto dipenderà anche dalla cessione di Shomurodov: la Roma spera di ricavare qualcosa anche da questa operazione, permettendo a Pinto di poter operare con più facilità sul mercato di riparazione.

