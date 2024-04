ABRAHAM: “Sognavo questo momento da inizio stagione. Il Bayer? Lo rispetto, ma vogliamo arrivare in finale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Napoli-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla 34esima giornata di campionato appena conclusa allo stadio Diego Armando Maradona.

TAMMMY ABRAHAM A DAZN

Che cosa significa questo punto all’ultimo secondo?

“Certo, qua non è facile giocare, l’anno scorso hanno vinto il campionato. Ci sono state poche occasioni, sull’angolo mi sono fatto trovare al posto giusto”.

Che emozioni hai provato a tornare al gol dopo così tanto tempo?

“Sognavo questo momento dall’inizio dell’anno. Grazie a Dio la palla è entrata dentro. Nonostante sia solo un pareggio è motivo di soddisfazione”.

Come si batte il Bayer?

“Sarà una bella partita, ci piacciono le sfide, giochiamo contro una grande squadra che merita rispetto ma vogliamo essere noi quelli che arriveranno in finale”.

TAMMY ABRAHAM A SKY SPORT

Il gol?

“Gara difficile, sono un’ottima squadra. Giocando qui sarebbe stato difficile e lo sapevamo. Mi sono fatto trovare al posto giusto”.

Cosa ha reso la gara difficile?

“Il Napoli è un’ottima squadra, abbiamo giocato tante gare, siamo un po’ affaticati ma siamo pagati per questo, dobbiamo dare il massimo e abbiamo portato a casa il punto”.

L’assist di Ndicka?

“Sono un attaccante, se non porto a casa la palla cerco di portare a casa la seconda, lui ha colpito di testa, la palla è arrivata vicino a me e ho segnato”.

TAMMY ABRAHAM AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“È da un anno che aspettavo questo giorno, ho avuto un grave infortunio e sono stato costretto a sostenere la squadra solamente da lontano. Non vedevo l’ora di tornare e aiutare il più possibile la squadra. Grazie a Dio ero nel posto giusto e sono riuscito a segnare il mio primo gol, ma la cosa più importante è il punto ottenuto. Ora testa a giovedì. Siamo una squadra che ci crede fino all’ultimo. Non è mai facile giocare in questo stadio, il Napoli ha vinto lo scudetto nella passata stagione, quindi sapevamo che sarebbe stato difficile. Non molliamo mai, ci prendiamo questo punto anche se ne avremmo voluti tre. Sono un ragazzo che vuole sempre giocare a calcio, ma ora ho subito un’operazione ho un ginocchio ‘nuovo’. Devo abituarmi a tutti questo, ma sono in buona forma e cerco di aiutare la squadra il più possibile”.

