CALZONA: “Grande gara del Napoli, meritavamo di vincere. Il mio gesto a fine partita? Chiedo scusa, ero molto arrabbiato per il pari”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Francesco Calzona, allenatore del Napoli, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Maradona contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico degli azzurri ai microfoni dei giornalisti al termine della partita.

FRANCESCO CALZONA A SKY SPORT

C’è stato un sussulto? Perché è finita 2-2?

“Abbiamo peccato in due episodi: sapevamo la loro forza nei piazzati e ho aggiunto appositamente un difensore. Non è bastato, non so che dire. Sono felice della prestazione della mia squadra, di orgoglio e qualità”.

Il cambio?

“Eravamo al 90’, non stiamo a guardare i singoli. Avevo bisogno di fisicità e ho messo Ostigard. Non è bastato”.

Cosa manca al Napoli?

“La stagione è quella che è. I ragazzi sentono il peso addosso della situazione, ma io ho il dovere di allenarli bene e farli giocare a calcio. Abbiamo concesso pochissimo a una squadra con una grande media gol. Ci hanno segnato su piazzati, sono contento della fase difensiva e offensiva. Così perdi poche partite”.

Come ne uscite da questa gara?

“Rinfrancato. Abbiamo fatto la prestazione e sono contento, ma se non vinci è difficile. Guardiamo partita dopo partita, prima a noi e poi agli avversari. Avevamo la squadra più in forma del campionato e abbiamo fatto una grande prestazione. Dobbiamo continuare così”.

Che dirà a De Laurentiis?

“Non ha bisogno dei miei consigli, sceglierà lui allenatore e calciatori. Farà lui, non sta a me dare consigli”.

Il gol di Abraham?

“Dovevamo attaccare un po’ più la palla, sapevamo che giocano le palle sul primo palo: ad Udine hanno segnato dalla stessa posizione. Abbiamo fatto qualche errore, ma è andata e guardiamo avanti”.

FRANCESCO CALZONA A DAZN

Dopo il pareggio ha calciato una bottiglietta per la rabbia. La reazione della squadra è quello che si porta a casa di positivo?

“Voglio chiedere scusa perché ho fatto un gesto che non mi appartiene. Non è nemmeno bello da vedersi. Ero molto arrabbiato perché oggi meritavamo di vincere questa partita. Abbiamo messo qualità, ordine, voglia, orgoglio. Sono felice e faccio i complimenti alla squadra, ma quest’anno non ce ne va una bene. Tante ce le siamo cercate, però oggi la squadra meritava di vincere”.

Serve una rivoluzione in estate?

“Non so cosa accadrà questa estate. Questa squadra se è quella di oggi può continuare a essere l’organico giusto, magari aggiungendo qualcosa. Però non me ne occupo io, ci pensa la società. Abbiamo giocatori importanti e oggi lo hanno dimostrato. Mi dispiace perché andavano premiati da un risultato pieno. Sono convinto che giocando così, di partite ne perdi pochissime e ne pareggi poche”.

Hai toccato corde mentali o hai lavorato di più sulla tattica?

“Abbiamo modificato qualcosa tatticamente, ma non molto. Ho chiesto più attenzione per non far passare le palle dentro perché la Roma è micidiale con Dybala tra le linee e con le combinazioni nello stretto. Li abbiamo limitati bene. È stata una settimana difficile. I responsabili di quanto accaduto sono tre: la società, io e i giocatori. La società ora ci sta facendo lavorare tranquilli, io e i giocatori dovevamo darci una svegliata perché l’andazzo degli ultimi tempi non era quello giusto”.

Dove può arrivare il Napoli?

“Dobbiamo provare a vincerle tutte perché ne abbiamo la possibilità. Poi tireremo le somme. Chiaro che non vincendo le speranze diminuiscono. Spero di aver ritrovato la squadra che volevo, perché io sognavo una squadra così. Oggi hanno fatto una grande gara. Non ci resta che continuare così”.

