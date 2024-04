NAPOLI-ROMA: 2-2 (59′ Dybala, 64′ Olivera, 84′ Osimhen, 89′ Abraham). I giallorossi strappano a fatica un punto importante

AS ROMA NEWS – Cinque giornate alla fine del campionato, la Roma questo pomeriggio è di scena sul difficile campo del Napoli, squadra in crisi dopo la stagione trionfale sotto la guida di Spalletti.

I giallorossi sono in piena volata Champions e devono portarsi a casa punti pesanti per tenersi alle spalle le dirette concorrenti. Gli azzurri di Calzona non attraversano un momento positivo, ma hanno bisogno di risollevarsi per tenere viva la speranza di un posto in Europa.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e poi al racconto del match con la consueta diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita! La Roma strappa un punto importante a Napoli! I giallorossi soffrono, subiscono tante palle gol, riescono a passare con un rigore di Dybala ma poi si fanno ribaltare dai gol di Olivera e Osimhen, anche lui a segno dal dischetto. Nel finale però la squadra trova la rete di Abraham, convalidata dal VAR, del pareggio. Risultato che va stretto agli azzurri, punto pesante per la Roma che esce imbattuta da un campo molto difficile.

91′ – Mancini provvidenziale a salvare su Osimhen in area dopo una respinta di Svilar!

90′ – Cinque minuti di recupero.

89′ – E’ GOOOOOOOOOL!! IL VAR CONTROLLA, ABRAHAM HA SEGNATO IN POSIZIONE REGOLARE!!!

89′ – Abraham segna di testa dopo un cross dalla bandierina, la rete viene annullata per fuorigioco. Ma il VAR controlla!

87′ – Dybala ci prova dal limite, palla deviata in angolo.

85′ – CAMBIO ROMA: dentro Baldanzi, fuori Kristensen.

84′ – GOL DEL NAPOLI. Osimhen spiazza Svilar dal dischetto.

83′ – CALCIO DI RIGORE NAPOLI.

82′ – Sozza richiamato al VAR per un possibile fallo di Sanches su Kvaratskhelia.

80′ – Ammonito Anguissa per fallo su Dybala.

75′ – Ammonito Rrahmani per un fallo duro su Dybala.

73′ – OCCASIONE NAPOLI: Osimhen parte in velocità, lascia sul posto Mancini e calcia di potenza a incrociare, altro miracolo di Svilar!

72′ – OCCASIONE NAPOLI: Osimhen pesca Kvaratskhelia tutto solo sul secondo palo, il georgiano calcia al volo ma non impatta bene!

71′ – NAPOLI PERICOLOSO: Ngonge prova subito il sinistro a giro sul secondo palo, palla che esce non di molto.

70′ – CAMBI NAPOLI: dentro Ngonge per Politano e Traorè per Cajuste.

69′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Abraham e Sanches, fuori Azmoun e Bove.

65′ – OCCASIONE NAPOLI: Osimhen di testa stacca a centro area e manda la palla di un soffio a lato.

64′ – GOL DEL NAPOLI. Tiro sporco di Olivera, palla che viene deviata leggermente da Kristensen che si impenna e batte imparabilmente Svilar.

60′ – CAMBIO ROMA: dentro Angelino, fuori El Shaarawy.

59′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! DYBALA!!! Freddissimo dal dischetto, la Joya angola alla grande, Meret intuisce ma non ci arriva!

58′ – CALCIO DI RIGORE ROMA! Jesus colpisce nettamente Azmoun in area mancando la palla! Sozza non ha dubbi e indica il dischetto!

57′ – OCCASIONE NAPOLI: Politano lancia Lobotka in area, Svilar ancora una volta provvidenziale respingendo in uscita!

56′ – Bravo Svilar su cross basso di Osimhen a centro area.

55′ – Roma più aggressiva in questa ripresa, i giallorossi hanno guadagnato campo.

50′ – ROMA PERICOLOSA: cross di Kristensen dalla destra, El Shaarawy calcia con una bella sforbiciata volante ma non inquadra la porta!

46′ – Si riparte. Nessun cambio tra le due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce zero a zero il primo tempo di Napoli-Roma. Decisamente meglio i padroni di casa che hanno avuto un paio di ottime occasioni da gol per sbloccarla. Opachi i giallorossi, troppo bassi i ritmi tenuti in campo dalla squadra di De Rossi. Provvidenziale Svilar, che con i suoi interventi sta tenendo a galla i suoi.

45′ – Un minuto di recupero.

45′ – NAPOLI PERICOLOSO: punizione (inesistente) per il Napoli, Kvaratskhelia calcia e Di Lorenzo la sfiora, palla che esce di poco sul fondo.

40′ – OCCASIONE NAPOLI: gran destro di Kvaratskhelia dal limite, super risposta di Svilar in angolo!

38′ – Destro di Kvaratskhelia verso la porta, palla deviata da Ndicka che termina in angolo.

36′ – OCCASIONE NAPOLI: Osimehn di testa la spizza e lancia in porta Anguissa, il centrocampista si presenta davanti a Svilar e calcia potentissimo mandando fuori di molto!

30′ – OCCASIONE NAPOLI: Osimhen stavolta scappa via a Ndicka, entra in area tutto decentrato sulla destra e prova il tiro incrociato, Svilar c’è! Poi Kristensen ripulisce l’area.

28′ – Ancora una volta provvidenziale Ndicka in chiusura su Osimhen a centro area dopo un cross basso di Anguissa.

18′ – NAPOLI PERICOLOSO: Politano innesca il taglio di Di Lorenzo, il terzino calcia prima di arrivare sul fondo, Svilar è attento e chiude!

15′ – Dopo un avvio equilibrato, ora il Napoli sta spingendo con più efficacia. Roma che fatica a costruire gioco.

7′ – Grande chiusura di Ndicka sul sinistro in area di Osimhen!

6′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Dybala, torre di Mancini per la testa di Pellegrini, la girata del capitano da centro area esce di poco sopra l’incrocio!

5′ – Primi cinque minuti equilibrati: Napoli che parte convinto, poi esce la Roma.

0′ – Fischia Sozza, comincia Napoli-Roma!

LE ULTIME LIVE DAL MARADONA

Ore 17:25 – Rick Karsdorp non è stato convocato da De Rossi, il terzino è stato tenuto a riposo dal mister in vista della partita col Bayer.

Ore 17:05 – Questa la formazione ufficiale del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento ufficiale: De Rossi punta su Kristensen e Spinazzola sulle fasce, Bove a centrocampo e Azmoun in attacco nel tridente con Dybala ed El Shaarawy.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #NapoliRoma 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/gYJcYxpcms — AS Roma (@OfficialASRoma) April 28, 2024

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Sahaarawy.

Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra Napoli, clima di nuovo primaverile. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

NAPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

A disposizione: Idasiak, Contini, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Ostigard, Traoré, Dendoncker, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Raspadori.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Sahaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Abraham, Celik, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Pagano, Joao Costa, Angelino.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Bercigli e Scatragli.

IV uomo: Colombo.

Var: Abisso.

Avar: Irrati.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini