NAPOLI-ROMA 2-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma esce dal Maradona con un punto importante, specie per come si era messa la partita. I giallorossi sbloccano il match con Dybala su rigore, poi subisce la rimonta del Napoli prima di trovare il gol del definitivo 2 a 2 con Abraham.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare i partenopei nel match valido per la 34esima giornata di campionato:

Svilar 8 – Sicuro nelle uscite, reattivo tra i pali. Salva a più riprese la porta, si arrende solo davanti a una parabola disegnata da una sfortunata deviazione di Kristensen.

Kristensen 5,5 – Troppa poca qualità con la palla tra i piedi. Soffre la rapidità nel breve di Kvaratskhelia, fortunatamente c’è Bove a dargli una mano. Nella ripresa cerca di giocare più alto e mette un paio di cross invitanti. Dall’85’ Baldanzi sv.

Mancini 5 – Svagato e insolitamente arruffone. Osimhen gli scappa in velocità, ma fortunatamente c’è Svilar. Nel finale salva sul nigeriano, ma non la sua prestazione complessiva.

Ndicka 6 – Duella con Osimhen, benino quando deve marcarlo in area, meno efficace sulle palle alte in zona trequarti. Nella ripresa il nigeriano diventa debordante e anche lui non riesce più ad arginarlo. Nel finale regala di testa l’assist per il pareggio di Abraham.

Spinazzola 6 – Attento in difesa, propositivo sulla fascia. Meglio quando sceglie il passaggio filtrante di quando prova a metterla in mezzo.

Bove 5,5 – Si dedica alla marcatura in raddoppio su Kvaratskhelia, ma a parte un paio di buone chiusure sul georgiano combina poco. Dal 69′ Renato Sanches 4,5 – Entra e commette il fallo da rigore, evitabilissimo, su Kvaratskhelia rischiando di impiccare la partita ai giallorossi.

Cristante 6 – Spostato nel ruolo di play, si fa apprezzare per il lavoro di copertura e per la sapienza con cui sa gestire il pallone in mezzo al campo.

Pellegrini 5 – Sbaglia partita. Poca qualità, tanta imprecisione.

Dybala 6,5 – Gol e mezzo assist (suo l’angolo che porta al gol del 2 a 2) in una prestazione non troppo brillante. Ma i numeri parlano per lui.

Azmoun 5,5 – Si guadagna il rigore, ma si fa apprezzare solo per quello stasera. Un po’ poco. Dal 69′ Abraham 7 – Torna al gol facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto.

El Shaarawy 5,5 – Manca lucidità e brio, gioca una partita senza picchi. Dal 60′ Angelino 5,5 – Con lui in campo le cose non migliorano granché.

DANIELE DE ROSSI 6 – La squadra oggi ha poco ritmo e forse la testa (e le gambe) un po’ troppo a giovedì prossimo. La Roma stasera ha rischiato troppo senza però costruire tanto. Azzeccato l’inserimento di Abraham, meno quello di Sanches. Il pareggio è oro, un punto pesante vista la prestazione della squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!