SVLAR: “Mi ispiro ad Alisson. Le parate fatte? Penso più ai due gol subiti. Brava la squadra a fare due reti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Napoli-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla 34esima giornata di campionato appena conclusa allo stadio Diego Armando Maradona:

Il pareggio?

“Penso che la squadra ha gestito bene la partita. Il Napoli è una squadra difficile e questo stadio anche, uscire da qua con un punto non è male”.

Sei sempre molto concentrato…

“Provo sempre a essere pronto quando la squadra ha bisogno di me. Oggi avevo tanto lavoro ed è più facile essere concentrato, perché sono sempre in movimento. Se la squadra non fa i due gol, avremmo perso, quindi bravi”.

Un bilancio della tua stagione?

“Io posso solo dire grazie al mister. Ho sempre sognato di essere il titolare di una grande squadra e giocare tante partite. Sono davvero felice di giocare per la Roma e quindi grazie”.

MILE SVILAR A SKY SPORT

Merito tuo oggi. Quale parata è la più bella?

“Quella su Osimhen, però hanno tirato 9 volte in porta e ne ho parate 7. Penso più ai due gol subiti”.

Stanchezza?

“Sì, ma il Napoli è una grande squadra. Abbiamo fatto una buona gare, loro anche. Hanno fatto gol su deviazione e su rigore, abbiamo fatto il nostro e ci abbiamo creduto fino alla fine. Usciamo da qui con un punto”.

Dai tanta sicurezza. Come fai a essere sempre così concentrato?

“Qualcosa dentro di me. Giocando ogni tre giorni so di dover essere più freddo, spero di fare sempre meglio”.

A quale portiere ti sei ispirato?

“Il primo è mio papà: grazie a lui sono diventato portiere. Il mio idolo è da sempre Iker Casillas, ma negli ultimi anni mi ispiro ad Alisson”.

Alisson ha giocato anche a Roma…

“Ha giocato benissimo a Roma e ha continuato a farlo anche a Liverpool”.

