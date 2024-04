DE ROSSI: “Roma sottotono, quando non c’è Paredes si sente. Se pensiamo alla stanchezza faremo fatica. Sanches? E’ stato sfortunato, ma è un giocatore importantissimo”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Napoli-Roma, gara valida per la 34esima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI A SKY SPORT

Partita di sofferenza, ma avete tenuto.

“Sì, abbiamo pareggiato e non lo buttiamo. Non è ciò che volevamo. Loro sono forti, li becchiamo in un momento complicato. Devi essere più pulito nel possesso, quando la palla l’hanno loro ci sta che siano pericolosi. Abbiamo perso un po’ troppi palloni e hanno tirato tanto. Dobbiamo far meglio, giovedì giochiamo contro un’altra grande squadra”.

Stanchezza fisica?

“Non lo so, questa è una rosa costruita con non troppi palleggiatori a centrocampo. Quando non c’è Paredes si sente, ma dobbiamo fare meglio perché non ci può essere sempre. Abbiamo fatto tante partite e ne mancano tante ancora. Se pensiamo alla stanchezza faremo fatica da qui alla fine”.

Ndicka?

“Al di là dell’assist, ha marcato Osimhen tutta la partita. Ci servono tutti, sono contento per il gol di Tammy che torna dopo un periodo duro. Abbiamo recuperato due giocatori dopo un infortunio. Ci servono tutti, speriamo di recuperare anche Lukaku e Smalling per giovedì, abbiamo bisogno di tutti veramente”.

Recupereranno?

“Pensiamo che possano recuperare, poi faranno degli allenamenti più pesanti e valuteremo le loro condizioni per capire se i loro problemi siano alle spalle”.

Quanto conta avere giocatori di esperienza?

“Il pallone l’abbiamo tenuto alla pari del Napoli. Dobbiamo fare meglio con il pallone. Mancio ha fatto una gara in linea con gli altri, non è stata una grandissima partita per nessuno. Non era facile per un calciatore che gioca sempre anche stringendo i denti”.

Sanches?

“Ci dà una mano, ha qualità tecniche. Entrato bene in un momento difficile, sfortunato in occasione del rigore. Non ha mai giocato 90 minuti, ma è un calciatore importantissimo che si allena con intensità. Avremo bisogno anche di lui”.

DANIELE DE ROSSI A DAZN

Che sensazione lascia questa partita?

“Questo punto vale uno in classifica e non vale troppo dal punto di vista morale, perché non abbiamo fatto una prestazione convincente. Roma sottotono, ma con il Bologna non abbiamo fatto male, gli episodi ci hanno girato contro. Oggi abbiamo preso un punto in più però la prestazione ha convinto meno. Loro sono una squadra tanto forte. Dovevamo fare una prestazione super e non eravamo in grado di farlo contro una squadra così. Loro erano in un momento difficile e hanno tirato fuori l’orgoglio dei campioni. Sono difficili da affrontare”.

Questo è stato il miglior Napoli della stagione. Per la Roma si avvia un ciclo difficile. Come ti sono sembrati oggi Azmoun e Abraham?

“Gli episodi fanno la differenza, loro sono stati protagonisti di questi episodi. Ci hanno aiutato come hanno potuto. Si può sempre fare meglio, ma sono contento degli attaccanti che ho. Quando giochi contro squadre così forte, il mio primo pensiero è levargli la palla e il ritmo. Ogni volta che avevano palla, si percepiva potevano essere pericolosi. Non l’abbiamo tenuta bene, perché potevamo farci qualcosa di più e anche la prestazione degli attaccanti sarebbe potuta essere più positiva”.

Partita sofferta, però il pareggio arriva perché la squadra è sul pezzo:

“Stiamo facendo le cose per bene spesso, soprattutto dal punto di vista dei risultati. La marcia è abbastanza positiva, sono soddisfatto. Sono soddisfatto anche dall’atteggiamento. Ci sono squadre che quando giocano male, perdono sempre. Altre invece anche quando giocano male riescono a portare a casa almeno un pareggio. Abbiamo concesso poca profondità a un giocatore davvero bravo, è difficile contenerlo. Potevamo far meglio in alcune circostanze, però nel finale Mancini salva un gol. Anche nelle partite difficili, i giocatori provano a tirare fuori qualcosa da questa stagione. Abbiamo un altro trittico difficile, poi ci saranno le ultime due che speriamo saranno intervallate dalla finale. Sarà dura ma non dobbiamo dircelo sempre, dobbiamo trovare le forze per raggiungere la Champions”.

Come si batte il Bayer Leverkusen?

“Io ritenevo molto forte anche il Milan, avevo paura anche di Brighton e Feyenoord, sono squadre simili, tutte giocano a calcio. Preparare le partite contro squadre che vogliono giocare, è più difficile. Dovremo stare attenti in difesa e cercare di non fargli avere la palla. Hanno palleggiatori molto bravi, se gli levi la palla si innervosiscono. Dobbiamo fare entrambe le fasi in maniera perfetta. Non perdono mai, pareggiano nel finale, hanno qualcosa di speciale. Sono imbattuti ma non esistono squadre imbattibili”.

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Che atteggiamento serve?

“Non c’è un atteggiamento per l’inizio e per la fine, serve un atteggiamento da grande squadra. Affrontiamo una squadra offesa, avranno l’orgoglio da far vedere al suo tifo”.

Ndicka?

“La condizione è ok, non abbiamo paura. Ci ha fatto spaventare, ma è un giocatore a tutti gli effetti e siamo contenti di ritrovarlo”.

Kristensen e Azmoun?

“Kristensen ha sempre fatto la sua parte, in più Celik è squalificato in Europa. Karsdorp potrebbe giocare giovedì e abbiamo preferito lasciarlo a casa. Sardar è bravo a fare gioco, è un trequartista con il numero 9, Tammy ci dà più spinta e più fisicità. Non cambia, però, il nostro modo di interpretare la gara”.

