Roma, punto e basta

NOTIZIE AS ROMA – Il punto portato a casa (insieme al ritorno al gol di Abraham) è senza dubbio l’unica nota lieta della giornata di campionato numero trentaquattro della Roma, che strappa a fatica un pareggio sul campo del Napoli dopo una partita non all’altezza delle precedenti da parte degli uomini di De Rossi.

Squadra che scende in campo molle, non sufficientemente cattiva e con la voglia di tenere i ritmi bassi in vista della partita di giovedì sera contro il Bayer. Il Napoli all’inizio sembra voler assecondare questa idea, ma col passare dei minuti capisce che può far male a questa Roma e comincia a collezionare occasione da gol.

A quel punto è Mile Svilar, autentica rivelazione di questa seconda parte di stagione, a salire in cattedra, negando il gol del (meritato) vantaggio agli azzurri a ripetizione. All’intervallo lo zero a zero è oro per i giallorossi, incapaci di tirare in porta per 45 minuti. Nella ripresa la Roma prova ad alzare i giri, ma è ancora il Napoli a sfiorare il vantaggio con Lobotka: manco a dirlo è Svilar a salvare la porta.

Poi però arriva l’episodio: Azmoun anticipa Juan Jesus in area e il brasiliano lo colpisce maldestramente. Sozza assegna il rigore e Dybala lo trasforma con la consueta abilità. La Roma dovrebbe provare a capitalizzare al massimo questo regalo del suo ex calciatore, e invece si fa ribaltare dagli azzurri: sfortunata la deviazione di Kristensen su conclusione di Olivera, poi è sciagurato Sanches, subentrato a Bove, a colpire Kvaratskhelia e a ricambiare il favore ai partenopei.

Ma nemmeno il Napoli è bravo a difendere l’inaspettato (e meritato) vantaggio: poco prima del recupero Dybala mette un bel cross per la testa di Ndicka, l’ivoriano fa sponda sul secondo palo dove trova l’ottimo movimento di Abraham che non dà scampo a Meret per la rete del definitivo 2 a 2. Un pari prezioso per i giallorossi, sia per la difficoltà della partita, ma soprattutto per come è maturato questo risultato.

La squadra deve stare attenta a gestire le energie pensando troppo alla semifinale di coppa. La tentazione, forse anche inconsapevole, di puntare forte sulla finalissima di Dublino può rivelarsi una scelta rischiosa, perchè il calendario in campionato non permette flessioni di nessun genere. E guai a parlare di stanchezza, un alibi che non regge visto il ritmo che sta tenendo l’Atalanta, squadra con un impegno in più dei giallorossi.

Il pari di ieri, per quanto prezioso, permette ai bergamaschi, ma anche alla Lazio, tornata pericolosamente sotto, di recuperare due punti ai giallorossi. Il quinto posto è tutt’altro che blindato, anzi, la squadra di Gasperini dovendo recuperare una partita potrebbe essere virtualmente davanti ai giallorossi. Sarà decisivo lo scontro diretto del 12 maggio, ma la Roma prima dovrà battere la Juventus all’Olimpico. La corsa a ostacoli continua.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

