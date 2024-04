“Ricostruiremo la squadra per non mollare nulla”. Terzino, centrocampista ed esterno d’attacco: così DDR rifarà la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Ricostruiremo la squadra anche per non dover mollare nulla“. Sono le parole che Daniele De Rossi pronuncia in conferenza stampa al termine di Napoli-Roma, partita che i giallorossi hanno pareggiato con estrema sofferenza.

Tante le occasioni da gol degli azzurri, decisamente poche quelle dei capitolini, che però sono riusciti lo stesso a capitalizzare al meglio le chance avute portando a casa un 2 a 2 prezioso. Ma la squadra è apparsa stanca, fisicamente e mentalmente. Il doppio cammino coppa-campionato comincia a farsi sentire sulla testa e sulle gambe dei calciatori, arrivati al rush finale di stagione.

Per questo la Roma e De Rossi hanno intenzione di costruire una rosa in grado di poter reggere su due competizioni (la seconda si spera sarà Champions) senza accusare troppo le assenze dei titolari. Ieri in campo si è sentita la mancanza di calciatori chiave, Paredes e Lukaku su tutti. Per questo il tecnico chiederà almeno tre rinforzi di qualità che possano dare più profondità alla rosa.

Risolto in casa il nodo portiere, la Roma potrà concentrarsi sugli esterni di difesa: la priorità sul mercato sarà un terzino destro di spessore che possa diventare il titolare, con Celik a fare l’alternativa. Servirà poi un grande centrocampista box to box, quello che sarebbe dovuto essere Renato Sanches, destinato a rientrare al PSG a fine stagione senza alcun rimpianto.

De Rossi vorrebbe avere un regista di scorta in assenza di Paredes, poi si punterà forte sull’esterno sinistro d’attacco: Chiesa il sogno difficilmente realizzabile (la Juventus non vuole privarsene). Per il ruolo di centravanti titolare si proverà a trattenere in prestito Lukaku per un altro anno, mentre a destra De Rossi dovrà lavorare su Baldanzi come vice Dybala: il giovane attaccante non è ancora riuscito a imporsi in giallorosso, ma il tecnico di Ostia crede nelle sue potenzialità.

Giallorossi.net – G. Pinoli

