Stadio della Roma, rinvenuto un manufatto antico nell’area dove dovrebbe sorgere l’impianto. Disposta la messa in sicurezza urgente della zona (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Potrebbero dilatarsi ancora i tempi per la realizzazione dello Stadio della Roma a Pietralata, con il club che, arrivati a maggio, non ha ancora presentato il progetto definitivo dell’impianto.

Con un post pubblicato su X (ex Twitter) Alessio Di Francesco, giornalista di Radio Roma Sound FM 90, ha rivelato che il “Comitato Popolare Monti di Pietralata” ha rinvenuto “un probabile manufatto antico” nell’area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma.

Il Comitato ha segnalato la scoperta al Ministero della Cultura, al Comune e alla Roma, e la Soprintendenza Speciale ha quindi disposto la messa in sicurezza urgente dell’area da parte del Comune e dei tecnici della AS Roma.

Rinvenimento nell’area #StadiodellaRoma a #Pietralata “di un probabile manufatto antico” che “dalle prime ricerche non sembrerebbe risultare agli atti”. Soprintendenza Speciale dispone messa in sicurezza urgente da parte del Comune e sopralluogo con tecnici #ASRoma pic.twitter.com/gVgDBNQq1w — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) April 29, 2024

