“ON AIR!” – PRUZZO: “Segnali allarmanti dalle ultime partite”, ROSSI: “La mossa di Sanches è incomprensibile, abbiamo giocato 12 contro 10”, PIACENTINI: “Il rigore su Kvara? Ora c’è la moviola in campo”

David Rossi (Rete Sport): “Vincere sarebbe stato meglio, ma ci sono cose che comunque dopo il pari di ieri mi rendono fiducioso. Tieni la Lazio a due partite di distanza, perchè se arrivi a pari merito saremmo davanti noi per gli scontri diretti… La partita di ieri? Pesano le assenze. Quando prendi tutti quei tiri non è tanto la fase difensiva che non funziona, ma la costruzione del gioco…Cristante il regista non lo può fare, Paredes in quel ruolo è di un altro livello…Io faccio fatica a capire l’ingresso in campo di Renato Sanches…ha perso tutti i duelli e ha fatto un rigore da ex calciatore, fa un fallo da Villa Pamphili…quella è stata una mossa sbagliata, perchè così abbiamo giocato 12 contro 10…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Il 2 a 2? Ci ha detto bene…sono un po’ preoccupato sul campionato, perchè l’Atalanta può superare anche il Bologna. Lo avremmo potuto fare anche noi se De Rossi fosse subentrato prima. Io non ho capito perchè Celik è andato in panchina ieri…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ evidente che è cambiato il protocollo, ora c’è la moviola in campo. Sozza era a mezzo metro da Sanches e il contatto con Kvaratskhelia lo ha valutato come un non-rigore. Per me quello era rigore, ma il problema è che il VAR deve essere usato sempre nello stesso modo. Perchè allora dobbiamo dire che è cambiato il regolamento, perchè prima si diceva che il VAR interveniva solo per chiaro ed evidente errore. Allora si dica che è diventata moviola in campo, ma allora tu mi devi intervenire anche sul calcio d’angolo che non era calcio d’angolo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “A me il calcio con il VAR non piace più… Ora il Var è diventata un’involuzione, non una evoluzione. Dal campo Sanches a Kvaratskhelia lo tocca appena col piedino, poi lo rivedi in televisione e l’ha toccato. Ma come lo tocca? Ma che rigore è, sono rigori televisivi quelli dai…ma che rigori sono…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Il problema grave è che in Europa ogni federazione fa come gli pare con il VAR. In Portogallo l’audio del VAR viene fatto sentire live in tv e allo stadio…a me che fanno il teatrino a DAZN la sera dopo le partite non mi serve a niente, non l’ho mai visto…tra l’altro non si capisce nulla. Spesso i varisti hanno più peso nel condizionare determinate scelte sull’arbitro in campo. Il problema del VAR attuale è la discrezionalità che è stata data a chi lo utilizza…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Paredes sembrava essere uno scarto della Juve, ora invece quando manca te ne accorgi… Ora rimaniamo calmi, speriamo di fare 3 vittorie e un pareggio in queste ultime 4 partite. Azmoun o Abraham? Se Tammy ritrova i riflessi, non tanto la corsa, è uno che cambia un po’ di più la partita. Però tra i due preferisco…Lukaku. E penso che la società stia pensando seriamente a provarlo a tenere il prossimo anno. Lui con Abraham l’anno prossimo sarebbe una bella coppia di attaccanti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io ieri ho visto una buona Roma, molto volitiva, che non muore mai… Primo tempo molto brutto, abbiamo rischiato molto, ma il 2 a 2 è importante. Le motivazioni contano molto, sono quelle che De Rossi gli ha dato e loro hanno recepito. Però è chiaro che se non c’è Paredes, se non c’è Lukaku, se non giocano i titolari, la Roma questo non se lo può permettere… Voto alla voglia della squadra è nove, poi sui singoli c’è chi non ce la fa più. Mancini per via della pubalgia non ce la fa più, è stanco… Svilar? Lo ha portato Mourinho, ha anche detto dove lo ha scoperto, e se l’è portato a Roma. Ora sembra un altro giocatore rispetto a prima. Rischia di essere uno dei primi tre portiere che abbiamo in Italia…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “I giocatori sono quelli, De Rossi ieri non ha fatto turnover. I calciatori sono stanchi, alcuni sono appannati…non può bastare che manca Paredes e ti si stravolge la squadra… Nella costruzione della squadra del prossimo anno devi intervenire in maniera pesante: mancano due esterni, un centrocampista forte e una punta di livello se andrà via Lukaku…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “I due attaccanti alla fine ieri sono stati protagonisti: uno si è procurato il rigore, e l’altro ha fatto gol. E’ esagerato, ma dobbiamo trovare qualcosa di buono a cui aggrapparci…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io vedo stanchezza, perchè la Roma è andata in sofferenza dal 30esimo in poi, quando la fatica comincia a farsi sentire. Poi ti riposi, torni in campo e passi in vantaggio, poi rivai in difficoltà e subisci di nuovo. Lì vedo stanchezza, nel corso della partita sommi energie spese e dopo non tornano più. Ieri Pellegrini protagonista in negativo, è stata una delle sue peggiori partite. Nel finale non riesce a star dietro a Rrahmani, un difensore centrale, e quella è proprio stanchezza fisica, non mentale…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Mancini secondo me non sta bene fisicamente, nel riscaldamento ho visto che si toccava…secondo me c’è il rischio che non giochi giovedì, secondo me se sta bene Smalling la coppia di centrali sarà Smalling e Ndicka… Il Bayer? De Rossi ha detto: “Sono imbattuti, ma non imbattibili“…che capoccia che ha questo qua…Il Bayer è una squadra che quando sale di ritmo fa veramente paura e la Roma dovrà essere brava a non lasciargli spazi. Sulle fasce i tedeschi sono fortissimi, e penso che potremo rivedere un 4-4-2…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma non muore mai. Sembrava che fosse andata, e invece è riuscita a riprenderla, non me l’aspettavo. Con Svilar la Serie A ha trovato un altro top player, merito anche di De Rossi perchè Svilar c’era anche prima ma non giocava… Il punto di Napoli è un segnale importante, anche se ora l’Atalanta potrebbe essere davanti alla Roma, anche secondo me quei tre punti glieli dobbiamo dare, per cui al momento i giallorossi sarebbero dietro di un punto… Sesta in Champions in caso di vittoria di un’italiana? La cosa paradossale è che la Lazio potrebbe finire per fare il tifo per la Roma…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma sta producendo uno sforzo enorme. Dal punto di vista dei risultati in campo, non c’è proprio paragone tra la Roma di De Rossi e quella di Mourinho…ha proprio cambiato marcia. La Roma ha fatto tanto, ma non ha fatto tutto, e rischia ancora l’inferno o il paradiso…è pazzesca sta cosa…Il Bayer? Secondo me è scritto nelle stelle che una sconfitta contro la Roma la rimedia, poi vediamo se servirà ai giallorossi per passare il turno…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il calendario dell’Atalanta è molto migliore di quello della Roma. Però anche loro hanno un impegno in Europa League, e lo scontro diretto è sempre più utile a chi sta messa peggio in classifica, e secondo me sta messa peggio la Roma…Lo scontro diretto arriverà quando le squadre sapranno se sono arrivate o meno in finale di Europa League… Oggi l’Atalanta sembra stare molto bene, ma è ancora tutto molto aperto. Visto il calendario della Roma, mi sembra legittimo che la Lazio abbia ambizioni di entrare tra le prime sei…perchè se una tra Roma e Atalanta dovesse vincere l’Europa League, anche la sesta finirebbe in Champions…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I segnali di questa squadra sono molto allarmanti, nelle ultime due partite sei andato in difficoltà: ne hai presi tre dal Bologna, ne potevi prendere 4 o 5 ieri… Quando perdi tutti i duelli o quasi tutti è inevitabile andare in difficoltà. Di positivo c’è che la squadra ci crede, e con le palle inattive riesce a venirne fuori. Ora sei arrivato al momento decisivo della stagione, De Rossi deve essere bravo a gestire la situazione sotto ogni aspetto. La Roma ieri è stata in grande difficoltà contro il miglior Napoli della stagione. L’hai pareggiata, è un segnale positivo, ma non ti può andare sempre così. Perchè se concedi all’avversario 15 tiri in porta, il più delle volte la partita la perdi…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La lotta Champions è bella e atroce. Sarei curioso di vedere cosa si dirà e si scriverà se alla fine dovesse essere la Lazio ad andare in Champions… La Lazio può ancora farcela, ha cambiato faccia…”

