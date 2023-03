Abraham, sveglia o addio. E Tiago Pinto ha già fissato il prezzo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La testa e il cuore ci sono, i gol un po’ meno. Tammy Abraham, dopo una prima stagione di alto profilo, sta vivendo un secondo anno difficile alla Roma.

Il suo rendimento infatti è assai inferiore rispetto alla scorsa annata anche solo parametrata allo stesso numero di partite. Se le cifre dell’andata segnano un chiaro rallentamento rispetto a un anno fa, il 2023 ha fatto registrare dei segnali di progresso che nessuno sottovaluta, men che meno José Mourinho.

Nella seconda parte della stagione però serve la migliore versione di Abraham, altrimenti le strade tra lui e la Roma si potrebbero anche dividere, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Con un club che deve fare plusvalenze, non è un mistero che dalla Premier League potrebbero arrivare proposte convenienti, con Everton e Aston Villa in prima fila. Prezzo fissato: 75 milioni. Per ora. Perché se tornasse il vero Abraham tutto potrebbe succedere.

Fonte: Gazzetta dello Sport