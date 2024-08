Abraham torna a Londra: la Roma dice sì a 20 milioni più bonus del West Ham. Shomurodov può restare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ rimasto in panchina tutta la partita nonostante lo svantaggio. E quando è stato il momento di far entrare un’altra punta, De Rossi ha scelto Eldor Shomurodov. Per Tammy Abraham l’esperienza romana sembra davvero ai titoli di coda.

Il West Ham sta facendo sul serio, e nelle ultime ore è arrivata vicinissima a strappare il sì dei giallorossi, che chiedono 25 milioni, bonus compresi, per lasciar partire il centravanti inglese. Cifra a cui sembra essersi sensibilmente avvicinato il club londinese: la fumata bianca arriverà intorno ai 20 milioni più bonus.

Ora i colloqui sono fitti anche tra giocatore e West Ham: Abraham, che alla Roma guadagna 5 milioni netti (il secondo giocatore con lo stipendio più alto dopo Dybala), deve ancora accettare l’offerta inglese. Ieri intanto De Rossi ha lanciato segnali chiari al ragazzo: Tammy non fa parte del progetto.

Chi invece potrebbe (a sorpresa) restare in rosa come attaccante di scorta è Eldor Shomurodov: l’allenatore ha speso parole dolcissime al suo indirizzo nel post partita, e non è escluso che alla fine l’uzbeko possa rimanere a Trigoria. A quel punto Ghisolfi potrebbe dirottare i soldi incassati dalla cessione di Abraham sull’esterno sinistro di gamba che chiede De Rossi da inizio mercato.

Giallorossi.net – G. Pinoli

