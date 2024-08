Zalewski riflette ancora sull’offerta del PSV: De Rossi lo difende, l’Olimpico lo fischia

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Non ha ancora deciso. Nicola Zalewski si è preso ancora qualche ora per riflettere sull’offerta del PSV Eindovhen, disposto a spendere 9 milioni di euro per avere il polacco in squadra.

Ieri il giocatore è partito dalla panchina, ma Daniele De Rossi lo ha mandato in campo a inizio ripresa quando la squadra aveva bisogno di recuperare la partita. Insomma, è evidente che il tecnico ha piena fiducia nel ragazzo.

Fiducia ribadita anche a parole a fine match: “Se vi sembra che sia andato peggio degli altri, a me no”, le parole dell’allenatore. “Zalewski ha un grande potenziale, servirebbe più supporto. Sbaglia qualcosa, ma va più forte di altri e ha quel motore che ci serve”.

Di diverso avviso l’Olimpico, che ha accolto l’ingresso in campo dell’esterno polacco con sonori fischi. La tifoseria, stanca dei risultati ottenuti dalla squadra in questi anni, vorrebbe un repulisti generale. Zalewski rifletterà ancora, poi darà la sua risposta definitiva: dire no al PSV, un club che gioca la Champions, non è facile. Ma il polacco sa di avere la fiducia del tecnico e vorrebbe giocarsi le sue chance in giallorosso. A breve farà sapere la sua scelta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

