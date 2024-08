Falsa partenza

AS ROMA NEWS – Doveva essere una serata di festa per la permanenza di Dybala, e invece l’esordio stagionale all’Olimpico finisce per trasformarsi in una notte da incubo per i romanisti. Daniele De Rossi e i suoi ragazzi escono dal campo sommersi dai fischi di una tifoseria spiazzata e delusa.

La Roma di Cagliari non aveva di certo incantato, ma in pochi si aspettavano di vedere una prestazione del genere, specie nel primo tempo, quando la formazione di De Rossi ha offerto la versione peggiore di sé: zero occasioni da gol costruite, tanta confusione in mezzo al campo, e una serie enorme di palle gol concesse agli avversari.

Il piccolo Empoli si trasforma in un autentico spauracchio per i giallorossi, troppo lenti e prevedibili in mezzo al campo. I toscani vanno a nozze nelle praterie lasciate da una Roma lunga, sfilacciata, poco compatta e aggressiva. Colombo grazia i giallorossi con una traversa a porta vuota che ha dell’incredibile, poi però Gyasi, dopo essersi divorato in precedenza un gol facile facile, colpisce prima dell’intervallo.

Nella ripresa Paredes, ancora lontano dalla forma migliore, combina il patatrac atterrando piuttosto nettamente Esposito appena dentro l’area di rigore: il penalty di Colombo inguaia la Roma, ma riesce quantomeno a provocarne una reazione emotiva. La squadra, complici i cambi, comincia ad alzare i ritmi e crea diverse palle gol: i pali di Pellegrini, Mancini e Dybala sono lo specchio di una partita nemmeno troppo fortunata. Ma appellarsi alla malasorte significherebbe voler nascondere i problemi di questa Roma dietro a un dito.

Il fatto che Eldor Shomurodov, esubero rispolverato per l’occasione da De Rossi (“Si sta allenando forte, mi serve gente così“, dirà il tecnico dell’uzbeko a fine partita), risulti essere alla fine dei giochi il migliore in campo deve far riflettere. E preoccupare. Male i nuovi e più importanti acquisti: Soulè e Dovbyk sono stati tra i peggiori in campo, mentre a Le Fee sono stati preferiti Cristante e Pellegrini, calciatori che sembrano giocare più per i gradi assunti negli anni che per effettivi meriti.

De Rossi, apparso particolarmente affranto a fine partita, si aspetta ora di essere consolato dal club con qualche regalo dal mercato. Nel frattempo però il tecnico annuncia una piccola rivoluzione a partire dalla prossima partita contro la Juventus: “Dovrò essere bravo a scegliere quelli che vanno più forte”. Domenica prossima allo Stadium è probabile qualche esclusione eccellente.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

