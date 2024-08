DE ROSSI: “Spero di veder festeggiare Dybala a fine partita. Mercato? Faremo qualcos’altro, ma siamo già forti così”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Empoli, gara valida per la seconda giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Dybala?

“Titolare, sarei contento di vederlo festeggiare a fine partita. La cosa più importante è la squadra, ce ne ha fatte vincere tante. Voglio vederlo festeggiare”.

Mercato?

“Abbiamo cambiato qualcosina, dovremmo fare qualcos’altro questa settimana, ma siamo già forti così”.

Soulé e Dybala?

“La Roma è diversa, ma simile a quello provato durante la preparazione. La differenza è che Matias sarà a sinistra, ci siamo trovati bene a Cagliari. Loro sanno fare benissimo sotto la punta. Magari a centrocampo ci manca fisicità e atleticità, ma vedremo. Abbiamo la forza per vincere oggi”.

Vorrebbe stare in campo con la squadra?

“Entro in campo per loro, partecipo. Non ho più il fisico per giocare, mi sta bene stare a bordocampo”.

Il discorso con Dybala?

“C’è sempre, non solo con Paulo. Lui è un giocatore importante, a cui voglio bene. Ogni passo era giusto comunicarlo direttamente a lui”.

DANIELE DE ROSSI A SKY SPORT

Abbiamo curiosità di vedere come Dybala e Soule gestiranno gli spazi. Come l’ha organizzata questa convivenza?

“Abbiamo anche noi questa curiosità perché calpestano le stesse mattonelle con caratteristiche molto diverse possono giocare insieme anche lasciando Mati su quella fascia e mettendo un po’ più Paulo sotto punta. Questa volta abbiamo deciso di tenere Paulo nella sua posizione abituale spostando Mati sulla fascia opposta come a Cagliari nei 20 minuti. Si sono trovati abbastanza bene e quindi inizieremo così”.

La vicenda di Paulo ha insegnato all’ambiente Trigoria?

“A me non ha insegnato nulla che non mi aspettassi, sapevo che se si fosse intrapresa quella strada lì ci sarebbero stati polemiche. Ma io faccio l’allenatore”

Il primo settembre allo Juventus Stadium. Immagina una Roma diversa tra entrate e uscite?

“Adesso pensiamo a questa partita che è molto importante. Allo Juventus Stadium vorrei entrarci con tre punti conquistati ed è più importante. Vediamo poi quello che succederà”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!