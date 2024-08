DYBALA: “Abbiamo sbagliato tanto stasera. Spero che il mercato chiuda velocemente. Il no ai soldi degli arabi? Tanti i motivi di quella scelta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Empoli.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Come hai vissuto questa giornata dopo la permanenza a Roma?

“Ho cercato di viverla come tutte le altre. Uno deve essere professionale e concentrato per fare quello che ci chiede il mister. Oggi non siamo stati bravissimi a fare quello che avevamo fatto in settimana. Abbiamo sbagliato tanto. Dobbiamo continuare a lavorare, speriamo che il mercato chiuda velocemente così sappiamo quelli che siamo e quelli che saremo insieme per tutto l’anno”.

Questa squadra ha tanta qualità, come dovete ritrovare la giusta via?

“Tutti dobbiamo cercare di capire cosa abbiamo sbagliato e guardare gli errori commessi. Secondo me gli errori sono stati tantissimi a livello tattico, anche a livello tecnico e individuale. Sono stati errori banali, alla fine abbiamo cercato di ribaltare la partita ma era troppo tardi”.

Ti senti più responsabilizzato dopo essere rimasto?

“In che senso?”

Ti senti di dover dare di più, che la gente si aspetta di più?

“No, non sento che la mia scelta di restare mi metta pressione in più. In ogni partita e in ogni allenamento cerco di dare il meglio di me, di prepararmi al massimo per dare il meglio per la squadra, per me stesso e per quello che mi chiede l’allenatore. Ovviamente tutto quello che uno cerca di fare bene si ripercuote sull’allegria della gente e uno cerca di fare le cose bene per i tifosi”.

Sei il miglior giocatore del nostro campionato negli ultimi 16 mesi, perché durante la partita sei tante volte lontano dalla porta?

“A volte per abbassarmi e aiutare la squadra in fase di costruzione. Mi sento più comodo vicino alla porta, a giocare nei passaggi stretti negli ultimi metri, ma oggi ho giocato lontano dalla porta, abbassandomi come aperto a destra. Devo lavorare per migliorarmi”.

Perché hai detto ‘no’ a 75-80 milioni di euro?

“(ride, ndr) Tutti guardano quello, io ho messo tante cose sul tavolo per prendere una scelta: la mia famiglia, mia moglie, la città, la squadra, la volontà di tornare in Nazionale. Ho 30 anni, mi sento bene anche se vedo tante critiche sugli infortuni. Cerco di lavorare al massimo ogni giorno, a curarmi bene per rendere al meglio. Sono tantissime cose, poi si parla solo dei soldi. Non posso dire che non pensi quando vedi quella cifra, ma si mettono tante cose prima sul tavolo che mi hanno fatto prendere la scelta di restare”.

Come hanno reagito quelli che te li hanno offerti e il tuo procuratore?

“Al mio procuratore non cambia niente, ho sentito in giro che avrebbe preso tanti soldi ma non è vero niente. Per lui la cosa più importante è che io sia felice, mi vuole tanto bene e non avrebbe preso nulla di quello che è uscito sui giornali. Gli arabi non lo so, non ho parlato con loro (ride, ndr)“.

PAULO DYBALA IN CONFERENZA STAMPA

Perchè hai rifiutato tutti quei soldi?

“Quando ho fatto il riscaldamento mi sembrava la prima partita per me. E’ stata una settimana lunga, non facile. Si parla tanto dei soldi, per prendere una scelta del genere si pensa a tante cose, non solo il denaro. Grazie a Dio ho guadagnato tanti soldi. Poter tornare in nazionale e tornare a competere, ho 30 anni e mi sento bene fisicamente. Tutto questo mi hanno portato a prendere questa scelta, che ha rafforzato l’amore della gente e dei miei compagni. Questi sono i motivi”.

Ti senti ancora al centro del progetto? Stavi andando via perchè non ti sentivi centrale?

“Ognuno di noi si deve guadagnare la maglia da titolare. Deve giocare chi sta meglio, chi si allena meglio. No, non è stato quello un motivo che mi ha fatto pensare di andare via”.

Com’è il rapporto con De Rossi? Ci sono difficoltà tattiche?

“Sono domande per il mister, è lui che decide il modulo e come possiamo interagire. Non mi sono mai sentito fuori, decide il mister se giocherò o partirò dalla panchina. Ci sono tanti ragazzi nuovi, dobbiamo essere veloci a conoscerci. Abbiamo già perso 5 punti, che sono tanti. Dobbiamo migliorare in fretta, perchè la prossima sarà ancora più dura”.

