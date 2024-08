ROMA-EMPOLI 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma esce con le ossa rotte dall’esordio all’Olimpico, battuta a sorpresa da un ottimo Empoli col punteggio di 2 a 1.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i toscani nel match valido per la seconda giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Fa il possibile per salvare la porta giallorossa, ma deve arrendersi a Gyasi nel finale di primo tempo. Para tutto quello che può parare.

Celik 5 – Difende e attacca con poca efficacia. Dal 46′ Zalewski 5,5 – Gioca una partita a due facce: tanti errori di imprecisione, ma anche qualche discese interessante sulla fascia. Ha i suoi evidenti limiti, ma oggi è andato meno peggio di altri.

Mancini 6 – Quando vede la squadra in difficoltà cerca fortuna con qualche discesa. Gli si può rimproverare poco stasera.

Ndicka 6 – Fa il possibile, ma se viene lasciato da solo contro le ripartenze dei toscani non può che andare in affanno.

Angelino 4,5 – Gyasi gli scappa due volte alle spalle, la prima volta lo grazia, il secondo no. Partita da dimenticare, anche in fase di spinta.

Cristante 4,5 – Ritmo blando, ma anche fisicamente non si fa sentire. Inutile. Dal 62′ Baldanzi 6 – Ci mette più gamba e vivacità. Mette il cross per il colpo di testa di Shomurodov che riaccende le speranze romaniste.

Paredes 4,5 – Cerca di dare geometrie alla squadra, ma senza troppa fortuna. Commette il fallo, mortifero, da rigore che condanna la Roma. Lontano dalla forma migliore Dal 62′ Le Fee 5 – Si batte con vigore, ma gli manca qualità nell’ultima stoccata.

Pellegrini 5 – Giochicchia, ma quando c’è da fare ciccia mostra evidenti limiti. Sbaglia un di testa un gol facile facile su assist di Dybala. Nella ripresa colpisce un palo clamoroso. Troppo poco.

Dybala 5 – Doveva essere una serata di festa, ma la partita si trasforma in un incubo. Sbaglia giocate che solitamente gli riescono senza problemi. Pessimo primo tempo, un pochino meglio nella ripresa. Il palo gli nega la gioia del 2 a 2.

Soulè 4,5 – Si intestardisce nel dribbling in modo esasperato, finisce per rendersi del tutto inutile. Dal 76′ Shomurodov 7 – Ottimo ingresso in campo, fatto di continui movimenti, un bel gol e diverse occasioni create.

Dovbyk 5 – Parte forte, poi si spegne. Nel finale dovrebbe dare più peso dentro l’area e invece non riesce a incidere.

DANIELE DE ROSSI 4,5 – La Roma appare una squadra senza capo né coda, ancora alla ricerca di un’identità precisa. Sbagliate le scelte di formazione, indovinato l’inserimento di Shomurodov. Ma la prestazione di oggi resta gravemente insufficiente, e un punto in due partite come queste sono un bottino decisamente preoccupante.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

