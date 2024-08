(LIVE!) ROMA-EMPOLI: 0-2 (45′ Gyasi, 61′ Colombo). Raddoppio dei toscani su rigore

AS ROMA NEWS – Esordio stagionale all’Olimpico per la Roma di De Rossi che questa sera affronta l’Empoli nel match valido per la seconda giornata di campionato.

Dopo il pareggio di Cagliari la squadra giallorossa deve andare a caccia dei tre punti a ogni costo, anche per sfruttare i passi falsi di Milan e Lazio di ieri. Lo stadio stasera sarà tutto per Dybala, l’uomo più atteso del match.

L’Empoli però, dopo il punto casalingo ottenuto contro il Monza all’esordio, cercherà di guastare i piani dei capitolini. Ora spazio alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

62′ – CAMBI ROMA: dentro Le Fee e Baldanzi, fuori Paredes e Cristante.

60′ – CALCIO DI RIGORE PER L’EMPOLI. Paredes atterra il neo entrato Esposito, l’arbitro non ha dubbi.

58′ – CAMBIO EMPOLI: esce Solbakken, ammonito per perdita di tempo, dentro Esposito.

56′ – ROMA PERICOLOSA: Dybala scappa via centralmente e dal limite lascia partire il sinistro, palla che esce alla destra del portiere avversario.

51′ – DOPPIO PALO ROMA! Prima Pellegrini col sinistro coglie la traversa, poi Mancini di testa prova a ribadire in rete ma la palla carambola sul palo!

46′ – Al via la ripresa. Dentro Zalewski, fuori Celik.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Intervallo. Roma sotto di un gol, punita nel finale di frazione da Gyasi. Ma il vantaggio dei toscani è meritatissimo: tante le occasioni da rete degli ospiti, alcune davvero clamorose. I giallorossi si sono visti solo poco prima del vantaggio dell’Empoli, ma Pellegrini di testa ha sprecato un’ottima chance. Fischi sonori dell’Olimpico, molto deluso dal gioco espresso dalla squadra.

45′ – GOL DELL’EMPOLI. GYASI. Cross dalla sinistra che attraversa tutta l’area, Gyasi sbuca tutto solo e porta avanti i toscani.

43′ – OCCASIONE ROMA! Dybala pennella per la testa di Pellegrini che tutto solo batte troppo centrale, grande respinta di Vasquez!

30′ – Roma in evidente difficoltà, servirà cambiare qualcosa all’intervallo.

26′ – Ammonito Maleh che stende Dybala dopo essere stato saltato.

24′ – Paredes imbuca bene per Pellegrini che entra in area e tenta una conclusione improbabile sul primo palo, palla fuori.

22′ – Ancora Empoli pericoloso, stavolta con Henderson: il suo sinistro termina alto.

20′ – TRAVERSA CLAMOROSA DELL’EMPOLI: tre contro tre dei toscani in contropiede, Svilar salva sul destro dell’attaccante empolese, poi Colombo, tutto solo a porta vuota, centra incredibilmente la traversa!

15′ – Dopo un avvio promettente della Roma è venuto fuori l’Empoli: due occasioni ghiotte che hanno messo paura ai giallorossi.

10′ – OCCASIONISSIMA EMPOLI: Gyasi tutto solo sul secondo palo batte di testa a pochi passi da Svilar, mandando fuori!

8′ – OCCASIONE EMPOLI: assolo di Fazzini che sfonda centralmente e calcia in diagonale, palla che esce di poco.

5′ – Avvio convinto della Roma che sta cercando molto la profondità di Dovbyk.

3′ – Ci prova Pellegrini dal limite: destro a giro che non inquadra la porta.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Empoli!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: Dybala parte dall’inizio, Paredes torna in cabina di regia, resta fuori Le Fee.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #RomaEmpoli 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/Rf0nQrV7NT — AS Roma (@OfficialASRoma) August 25, 2024

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale dell’Empoli: Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Soulè, Dovbyk.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima afoso nella Capitale. Il terreno dell’Olimpico non appare in perfette condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le scelte di formazione dei due allenatori.

ROMA-EMPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-2-1): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Soulè, Dovbyk. All.: De Rossi.

A disp.: Marin, Ryan, Smalling, Dahl, Sangaré, Nardin, Bove, Le Fée, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Abraham, Shomurodov, Joao Costa, El Shaarawy.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. All.: D’Aversa.

A disp.: Seghetti, Brancolini, Goglichidze, Shpendi, Cacace, Guarino, Ekong, Stojanovic, Haas, Marianucci, Esposito.

Arbitro: Zufferli della sezione di Udine.

Assistenti: Perrotti-Ceccon.

Quarto uomo: La Penna.

VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Aureliano.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini