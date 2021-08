Abraham torna oggi in Inghilterra: salterà il Trabzonspor, forse in campo per Roma-Fiorentina

AS ROMA NEWS – Dovrebbe essere oggi il giorno dell’ufficialità di Tammy Abraham. Il calciatore, scrive oggi Il Tempo, rientrerà in giornata a Londra per ottenere il visto necessario agli extracomunitari che arrivano in Italia per motivi di lavoro.

Molto difficile vederlo in campo per la prima partita ufficiale della stagione, quella contro il Trabzonspor in Turchia, mentre è possibile il suo esordio per Roma-Fiorentina di domenica 22 agosto. La ASL dovrebbe accordargli il regime di quarantena casa-lavoro-casa della durata di 5 giorni.

In questo caso, la partita contro la Fiorentina è considerata “lavoro”, quindi in teoria potrà essere a disposizione dello Special. La controindicazione, aggiunge Il Messaggero, è che l’attaccante non avrà avuto modo di allenarsi troppo tempo con il resto della squadra.

L’ultima parola spetterà a Mourinho, che intanto lancerà Shomurodov titolare contro i turchi, e pensa anche a un modulo che possa ricomprendere sia l’uzbeko che Abraham in determinate partite.

