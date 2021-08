Roma primo club in Italia e quinto in Europa per soldi spesi in questo mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è il primo club ad aver speso di più in Italia nel corso di questo calciomercato, e la quinta in tutta Europa.

Lo scrive il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport su Twitter. I numeri parlano chiaro: con i 40 milioni più bonus spesi dalla Roma per Abraham, i giallorossi hanno investito 97 milioni di euro per comprare anche Shomurodov, Vina, Rui Patricio e riscattare Ibanez e Reynolds.

In Serie A nessuno ha sborsato tanto, in Europa invece hanno speso di più solo Manchester City, Manchester United, Chelsea e Aston Villa. A dimostrazione di quanto i Friedkin stanno investendo per rinforzare la Roma.