Già fatta la Roma di Coppa: torna Pellegrini, tutti i nuovi subito in campo

NOTIZIE AS ROMA – Già fatta la formazione della Roma per l’esordio ufficiale in Conference League, giovedì a Trebisonda, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport: Mourinho ha infatti ormai sciolto gli ultimi dubbi.

Recupera Lorenzo Pellegrini, che nell’ultima amichevole contro il Raja è stato tenuto a riposo precauzionale: sarà lui a indossare la fascia di capitano in Turchia, anche se probabilmente non giocherà tutta la partita in previsione del successivo esordio di campionato contro la Fiorentina.

Spazio al 4-2-3-1 puro, con la coppia Cristante–Veretout nel mezzo, quasi allineati in fase di costruzione, con i due terzini Karsdorp e Vina che offriranno un supporto nell’uscita del pallone dalla difesa, composta ancora da Mancini e Smalling che avranno il dovere di proteggere il nuovo arrivato Rui Patricio.

Il tridente di fantasisti è annunciato: a sinistra Mkhitaryan, al centro Pellegrini, a destra Zaniolo, che torna a giocare una partita ufficiale dopo 11 mesi. Il riferimento offensivo sarà invece Eldor Shomurodov, a segno due volte su due nelle amichevoli vissute con la maglia della Roma.

Fonte: Corriere dello Sport