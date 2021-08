Florenzi saluta la Roma, è fatta col Milan: formule e cifre dell’affare

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Alessandro Florenzi si traferisce al Milan, oggi è il giorno della fumata bianca. Alla fine il pressing del terzino per lasciare la Roma ha portato i risultati sperati, con i giallorossi e i rossoneri che si sono accordati su formula e cifre del trasferimento.

Sarà un prestito oneroso (la Roma incasserà subito un milione di euro) con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. La trattativa è stata più lunga del previsto perché il club giallorosso voleva che venisse inserito l’obbligo di riscatto, ma alla fine i giallorossi hanno dovuto cedere anche per le pressioni del giocatore, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (S. Agresti).

Florenzi è ormai in rotta con la società nella quale è cresciuto, e non avrebbe accettato una destinazione diversa dal Milan. Nelle ultime due stagioni il terzino non è stato riscattato dai club in cui ha giocato, prima il Valencia e poi il Psg; la Roma spera che non capiti lo stesso anche stavolta.

Fonte: Corriere della Sera