Carles Perez non si tocca. Nzonzi, Pedro e Pastore: cessioni in alto mare

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Carles Perez non si tocca. Il giocatore spagnolo sembra aver convinto pienamente Josè Mourinho, e l’ex Barcellona, scrivono oggi un po’ tutti i quotidiani, non lascerà la Roma: esclusa l’ipotesi di una sua cessione in questo finale di calciomercato.

Tiago Pinto vorrebbe invece trovare al più presto una sistemazione a quegli esuberi “pesanti” che il gm fatica a piazzare. Steven Nzonzi sembrava vicino al trasferimento in Qatar, ma il calciatore, scrive oggi Il Messaggero, chiede una buonuscita di 1,5 milioni di euro per salutare.

Non fa sconti nemmeno Javier Pastore, che ha candidamente ammesso in una recente intervista di non aver ricevuto offerte. Ma il Flaco, qualora arrivassero, è stato chiaro con la società giallorossa: avendo ancora due anni di contratto, ne chiede almeno uno per salutare. Un quadro non certo idilliaco.

Per Pedro invece tutto tace: il Genoa si era fatto timidamente avanti, ma lo stipendio del calciatore blocca ogni discorso. Olsen invece ha in mano l’offerta dello Sheffield United, ma lo svedese vede il trasferimento in un club della serie B inglese come un passo indietro per la sua carriera.

Fonte: Il Messaggero