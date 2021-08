Roma, caccia al centrocampista: offerto Torreira

ULTIME NEWS AS ROMA – La caccia al centrocampista prosegue in casa giallorossa, con i nomi di Zakaria e Anguissa che rimangono caldissimi in chiave Roma, almeno stando a quanto scrivono oggi i quotidiani.

Pinto può regalare un ultimo colpo in mediana a Josè Mourinho, ma prima deve cedere quegli esuberi che la Roma fatica a sistemare altrove. Questi ultimi giorni di mercato saranno decisivi in tal senso.

Intanto però spunta di nuovo il nome di Lucas Torreira, 25 anni, regista ex Samp che gioca (poco) nell’Arsenal. Il centrocampista uruguaiano, scrivono oggi sia la Gazzetta dello Sport che Il Messaggero, è stato offerto sia alla Roma che alla Lazio, ma da Trigoria, la risposta è stata “freddina“.

