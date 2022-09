ABRAHAM: “Uso Haland come motivazione, voglio raggiungere quel livello. Dybala? Ha la leadership che ci mancava”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham è stato intervistato dal Daily Mail ed ha parlato anche della sua avventura alla Roma e di come è stato convinto ad accettare. Queste le sue parole:

La tua prima stagione con la Roma non poteva andare meglio con 27 gol. Deve darti fiducia. Cambia anche la tua prospettiva dati gli standard che hai fissato?

“C’è qualcosa in me che dice che voglio fare ancora meglio. Come personaggio, è così che voglio crescere. Guardo Erling Haland che è il giocatore di cui si parla di più al mondo in questo momento. Lo uso come motivazione segreta, per cercare di raggiungere quel livello, raggiungere quegli obiettivi. Il successo degli altri giocatori, questo è ciò che mi fa andare avanti.”

Sei passato dall’essere dentro e fuori al Chelsea a giocare ogni settimana, ad essere l’uomo principale. È un cambiamento di stato…

“Se un paio di anni fa mi avessi detto che avrei giocato in Italia, non ti avrei creduto. Lasciare il Chelsea è stato difficile, è lì che sono cresciuto dall’età di sette anni. Non sapevo molto del calcio italiano, ma mi ha aiutato a crescere come giocatore e come uomo. Sono uscito dalla mia zona di comfort e non ho rimpianti. Amo la vita qui e ha tirato fuori un altro lato del mio gioco. Al Chelsea, ero considerato puramente come una punta. Qui ho imparato diversi aspetti del gioco. Se i nostri avversari hanno più tempo la palla, so come posizionarmi sulla difensiva. Devi essere più cinico perché potrebbero essere poche.”

Diciamo che la Premier League è la migliore. Come si confronta con la Serie A?

“Entrambi hanno qualità che l’altro non ha. Il calcio italiano è molto tattico. Le squadre vogliono impedirti di segnare il più possibile. Penso che si concentrino principalmente sul non subire gol, il che ovviamente rende più difficile per un attaccante. Una cosa che dovevo imparare in fretta era come prendere i falli. Tenere la palla in alto quando la tua squadra potrebbe aver bisogno di una pausa. Piccole cose del genere.”

Ho incontrato il tuo manager Jose Mourinho in un paio di occasioni in eventi come Soccer Aid. L’ho trovato diverso dalla sua immagine, era piuttosto gioviale. Ovviamente tu però vedi il lato professionale…

“È uno dei migliori per la gestione dell’uomo. Sa parlare con i giocatori. Nel mio caso, non mi dice mai quanto sto facendo bene. All’intervallo, non ricevo mai un “Ben fatto”, anche se in fondo alla mia mente penso: “Sai che sto giocando bene”. Vuole che tu faccia sempre meglio. Prima della semifinale di Europa Conference contro il Leicester della scorsa stagione, mi ha trascinato in una stanza e ha detto: “Tam, non penso che tu sia stato abbastanza bravo”. Sono rimasto sorpreso perché avevo segnato nella partita precedente. Gli ho chiesto cosa volesse dire e mi ha detto che non vedeva il Tammy che aveva visto giocare contro la Lazio per esempio. È stato motivante e ho finito per segnare il gol della vittoria contro il Leicester.”

Sono sempre impressionato da come vestono bene i giocatori italiani. Pensi che alcuni dei tuoi compagni inglesi potrebbero avere difficoltà con questo?

“Lo standard è alto, penso che le persone si sveglino un’ora prima solo per fare questo sforzo. Io mi sveglio metto una tuta da ginnastica e parto. Forse venendo pensando al mio tempo al Chelsea, Ben Chilwell e Mason Mount potrebbero faticare un po’. La loro moda potrebbe non essere capita tanto.”

Fai parte di una generazione di giovani giocatori inglesi all’estero; Fikayo Tomori e Jude Bellingham sono anche in questa squadra dell’Inghilterra, Jadon Sancho è andato al Dortmund giovane, Callum Hudson-Odoi, Harry Winks, Dele Alli sono tutti all’estero ora…

“La gente potrebbe aver avuto paura del cambiamento. A tutti piace stare in un posto confortevole, ma a volte puoi avere dei rimpianti se non provi altro. Qualunque cosa accada con il resto della mia carriera, posso guardare indietro ed essere orgoglioso di giocare e vivere in Italia, facendo una vita diversa. Sancho è un ottimo esempio. Quando andò al Dortmund, pensai: ‘Perché?’ Ma ha fatto brillantemente e ha dato agli altri la fiducia per farlo. Jude Bellingham lo ha seguito a Dortmund, io e Tomori siamo in Italia. Stiamo giocando bene. Credo che Sancho abbia aperto gli occhi a molte persone.”

E le persone in questo paese possono vedere il campionato in cui stai giocando. Qualche anno fa, solo Barcellona o Real Madrid uno spettacolo a settimana…

“Prima di andare in prestito all’Aston Villa, avevo un paio di club interessati alla Francia ma all’epoca non ne ero sicuro, pensavo che sarei stato facilmente dimenticato là fuori anche se avessi giocato bene. Ora direi ai giocatori inglesi di pensare a sperimentarlo.”

L’ultimo raduno dell’Inghilterra a giugno non è stato eccezionale. Due pareggi e due sconfitte contro l’Ungheria. Gareth Southgate ha giustamente ricevuto molti consensi per il lavoro che ha svolto, questo è stato il primo stop. Questo rende queste due partite della Nations League contro Italia e Germania, le ultime nazionali prima della Coppa del Mondo, ancora più importanti?

“Sappiamo quanto sia stato frustrante l’ultimo raduno. Non ci siamo giocato bene, ma come professionista devi andare avanti, c’è sempre il prossimo. Ovviamente la Coppa del Mondo è alle porte, quindi tutti vogliono fare del loro meglio per sé stessi e per il Paese.”

Tutti sanno che Harry Kane è il primo a rispondere alla convocazione. Ho avuto una situazione simile con Lampard, Gerrard, Scholes, Beckham. Potrebbe sorprendere le persone, ma non ho sentito che la frustrazione ha avuto la meglio su di me. L’ho colta come un’opportunità per essere tra i migliori senza la pressione a cui erano sottoposti…

“Essere scelto nella nazionale è un grande onore. La competizione è così agguerrita, hai sempre quel piccolo pensiero: ‘Ci vado?’ Parlo con Tomori ed eravamo di nuovo come dei ragazzini quando abbiamo ricevuto la convocazione. Ci stavamo gridando al telefono, eccitati. Sappiamo quanto sia importante con il Mondiale così vicino. Quando lavoro con Harry, lo uso come punto di riferimento. Se siamo io e lui a fare le esercitazioni finali in allenamento, guardo al suo posizionamento, cerco di prenderne i tratti nel mio gioco. È un attaccante meraviglioso, ma come giocatore dovevo essere pronto anche io perché non si sa mai cosa succederà.”

Una partita contro l’Italia a Milano sarebbe speciale per te. Molti anni fa, quando Gary Lineker ha giocato per il Barcellona, ​​l’Inghilterra ha giocato una partita in Spagna e ne ha segnate quattro!

“Ovviamente se dovessi essere coinvolto, mi piacerebbe impressionare, tornare e dare un po’ di bastonate ai miei compagni di squadra della Roma.”

Ho adorato il tuo terzino esterno Leonardo Spinazzola. È stato sensazionale per l’Italia a Euro 2020 fino a quando non ha avuto quel brutto infortunio al tendine d’Achille…

“Adesso è tornato e sta bene. È sempre difficile quando torni per la prima volta da un lungo infortunio. Se giocherà venerdì, sarà bello vedere lui e altri compagni della Roma, e giocare in uno stadio familiare.”

Le aspettative per l’Inghilterra erano inferiori all’ultima Coppa del Mondo in Russia e la squadra ha giocato bene, fino alle semifinali. Dopo aver raggiunto la finale di Euro 2020, però, sospetto che in Qatar saranno più alte. Come se la cavano i giocatori?

“Dobbiamo bloccare tutto il rumore e qualsiasi sciocchezza. Non sarà facile, ma il modo migliore per noi giocatori è quello di affrontare le partite con la mente libera. Non puoi giocare bene se ti senti sotto pressione o hai paura. Come giocatori ci divertiamo quando i tifosi sono dietro di noi come successo agli Europei. Ovviamente siamo rimasti delusi dall’ultima partita contro l’Ungheria, ma nel calcio succedono queste cose. È così che ci riprendiamo.”

Voglio solo tornare al Chelsea, se posso. So che non hai fatto molte partite nella squadra prima di partire nel 2021, ma molti attaccanti lottano in quel club; Shevchenko, Torres, Higuain, non ha funzionato nemmeno per Lukaku quando ha firmato per un sacco di soldi quando sei andato alla Roma..

“Ricordo che Lukaku ha detto che all’Inter trovava più la porta rispetto al Chelsea. Mi ha fatto ripensare confrontandolo con il mio stile di gioco ora. Il centrocampo e i difensori sono così vitali per il Chelsea, è un lavoro solitario in attacco e può essere difficile. Ma non credo sia vero dire che c’è una maledizione dei numeri 9, ci saranno ragioni diverse per ogni attaccante ed è un onore giocare per quel club.”

Personalmente, penso che quando hai avuto un’icona come Didier Drogba che ha vinto tutto e ha sempre segnato nelle finali di coppa, chiunque segua sia paragonato a lui. L’unico che ha resistito da allora è Diego Costa. È un’aspettativa incredibile per chiunque sia all’altezza e penso che ne faccia parte più della parte tattica…

“Ho avuto alcuni momenti al Chelsea in cui ho fatto male e mi è stato detto di ‘Vattene!’ E se segnavo, mi chiamavano re Drogba. È impossibile emularlo completamente, ma Pierre-Emerick Aubameyang ora indossa il numero 9, gli auguro tutto il meglio e spero che riesca a correre.”

Mi racconti un po’ della vita a Roma? C’è stato un tempo in cui sono quasi arrivato al Lione, ma alla fine non ho mai giocato all’estero…

“Ho parlato con Chris Smalling prima di firmare e mi ha detto: bel tempo, brava gente, buon cibo, buon campionato. Non ha sbagliato. Roma è bella. Sono stato in giro e ho ammirato la storia. Luoghi come il Colosseo costruito tanto tempo fa. I tifosi sono così appassionati, ovunque tu vada c’è Roma o Lazio, la rivalità è pazzesca. Puoi fermarti a una stazione di servizio e farti assalire, è diverso da Londra dove puoi perderti un po’ di più. Ci è voluto un po’ per abituarsi ma le persone sono adorabili quando le vedi. Tendi solo a passare un po’ più di tempo a casa! Ho preso lezioni di italiano, volevo imparare. Di recente ho fatto un’intervista che ha avuto una buona reazione anche se erano solo poche parole. Stranamente, Chris capisce l’italiano ma non lo parla.”

Sono sicuro che la gente apprezzerà che ci provi anche se commetti qualche errore. La mia ultima domanda è per mio figlio davvero, ama Paulo Dybala che hai firmato dalla Juventus. Che tipo è?

“Ha talento. Bravo come lui su FIFA. Porta anche qualità di leadership anche se sembra avere 12 anni! Ha quell’esperienza di vincere trofei che ci serviva. È positivo per me personalmente, stiamo costruendo quella partnership.”