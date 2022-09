Karsdorp, l’infortunio “inconsapevole” e il rientro per il derby: ecco cos’è successo al suo ginocchio

AS ROMA NEWS – Ginocchio di nuovo ko per Karsdorp, che anche stavolta non si è accorto della gravità del problema all’articolazione, proprio come successe anni fa nel match casalingo contro il Crotone.

Tutto succede durante Roma-Helsinki: è il minuto 65, il terzino olandese subisce una distorsione al ginocchio nel tentativo di controllare il pallone, ma dopo essersi accasciato a terra e gettato via il parastinco, si è subito rialzato aiutato da Camara, dicendo ai medici che non c’era bisogno di un loro intervento.

Karsdorp ha quindi tranquillamente concluso la partita in campo, continuando a correre e calciare come se nulla fosse successo. E chissà che non abbia peggiorato, inconsapevolmente, le cose.

Nei giorni precedenti alla gara con i finlandesi l’olandese si era fermato per un problema di natura tendinea proprio al ginocchio sinistro. Una borsite al semimembranoso, all’intersezione con la zampa d’oca, gli aveva fatto saltare le sfide con Ludogorets ed Empoli, poi con due giorni di allenamento in gruppo Mourinho lo ha mandato in campo contro l’Helsinki, ma lo staff medico è convinto che non ci sia correlazione tra i due infortuni, visto che il secondo nasce da un trauma distorsivo.

Il menisco interno lesionato non rappresenta di per sé un problema grave, anche se Karsdorp dovrà comunque sottoporsi all’intervento nei prossimi giorni a St. Moritz: per lui stop di circa un mese e mezzo. Se tutto andrà bene, l’olandese tornerà a disposizione di Mourinho per il derby del 6 novembre prossimo.

Intanto il tecnico ha già pronte le alternative sulla destra: Spinazzola e Zalewski possono occupare quella posizione, e dunque anche Vina potrà tornare utile nelle rotazioni a sinistra.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Il Messaggero / Il Romanista