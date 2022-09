Roma-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in TV

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altro infortunio in casa giallorossa, con Mou che dovrà rinunciare a Karsdorp fino alla sosta per il Mondiale. Contro l’Atalanta dunque spazio a Celik, chiamato a fare gli straordinari. A sinistra invece confermato Spinazzola, che ha bisogno di tempo e partite per tornare ai suoi livelli.

In difesa si riforma il terzetto titolare con Mancini, Smalling e Ibanez, mentre a centrocampo arretrerà Pellegrini per fare coppia con uno tra Cristante (favorito) e Matic. Davanti riecco il trio delle meraviglie formato da Zaniolo, Dybala e Abraham.

Nell’Atalanta invece ci sono diversi dubbi di formazione, specie in attacco. La difesa dovrebbe essere composta da Scalvini, Demiral e Toloi, mentre a centrocampo Hateboer e Soppy agiranno molto probabilmente sulle fasce, con De Roon e Koopmeiners a guidare la mediana nerazzurra.

Quasi certa la presenza di Malinovskyi, probabile quella di Lookman, in ballottaggio con Ederson, mentre il centravanti di riferimento è l’incognita più grande. Muriel potrebbe partire dall’inizio, ma non sono escluse sorprese, come l’inserimento di Pasalic come falso nueve o l’impiego del giovane Hojlund.

La partita, fischio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, sia in Tv che in streaming. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Atalanta:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Malinovskyi, Muriel.

Giallorossi.net – G. Pinoli