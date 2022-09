La Roma sfida l’Atalanta per capire se è davvero grande

AS ROMA NEWS – Domenica tutta da vivere quella che sta per cominciare. Il campionato ha un sussulto, le prime sei in classifica oggi si affrontano in un incrocio di scontri diretti che daranno i primi importanti responsi alla vigilia della prima pausa per le nazionali.

Alle 12:30 l‘Udinese, finita nel giro delle grandi dopo una partenza sprint, ospita l’Inter di Inzaghi, squadra favorita per la forza della rosa ma che per ora ha viaggiato un po’ a corrente alternata. Stasera invece il Milan affronta il Napoli a San Siro, una partita tra le due squadre che hanno mostrato il miglior gioco della Serie A, e candidate di diritto alla vittoria finale.

Nel mezzo, ore 18, tocca invece alla Roma, di scena all’Olimpico contro l’Atalanta. I bergamaschi al momento sopravanzano i giallorossi di un punto in classifica, avendo viaggiato a velocità doppia in trasferta: tre vittorie nette su tre gare giocate lontano da casa. Gasperini ha perso Zapata ma ha trovato in Koopmeiners l’uomo capace di guidare a tutto campo la squadra orobica.

I giallorossi puntano alla vittoria di prestigio, che potrebbe lanciare la squadra di nuovo in vetta al campionato. Mou sembra intenzionato a voler riproporre Zaniolo, Dybala e Abraham tutti insieme dal primo minuto, con Pellegrini spostato di nuovo a centrocampo. Fantasia e qualità al potere per provare a dare uno scossone al campionato, fino a ora poco convincente sul piano del gioco ma soddisfacente su quello dei risultati.

Serve però un risultato convincente contro una big del nostro campionato: fino ad ora, quando l’asticella si è alzata, la Roma ha faticato. Il pari sofferto contro una Juve a pezzi non dà grandi certezze, mentre la trasferta di Udine ha lasciato pesanti scorie e mostrato troppe fragilità.

Oggi Abraham e compagni devono dare una risposta concreta alle loro ambizioni: se la Roma è davvero cresciuta e aspira a lottare con le prime della classe, è il momento di dimostrarlo sul campo. Forza Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini