Acerbi se la ride dopo il gol di Tonali: tifosi infuriati, rissa con Marusic. Il difensore: “Era una risata isterica” (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – Scoppia la polemica in casa Lazio dopo la sconfitta rimediata ieri contro il Milan al 92esimo. Il gol di Tonali che ha ribaltato l’esito del match ha lasciato pesanti strascichi, con Acerbi che ha dovuto subire i rimproveri durissimi di compagni di squadra e tifosi.

Tutto nasce da una risata del difensore centrale biancoceleste dopo il gol del 2 a 1 arrivato in pieno recupero per colpa di una disattenzione dello stesso Acerbi. Un gesto immortalato dalle telecamere e notato anche da alcuni compagni di squadra, che non l’hanno presa benissimo.

Su tutti Marusic che lo ha affrontato e gli ha urlato in faccia di tutto, arrivando quasi alla rissa. Il battibecco è proseguito nel tunnel degli spogliatoi, con altri biancocelesti che non hanno nascosto di non aver gradito la scena.

Acerbi si è dovuto giustificare sui social, dopo che la tifoseria laziale, già in rotta da tempo con lui, si è rivoltata nuovamente contro il proprio giocatore. “Era una risata isterica, ora basta, ho sempre dato tutto per questi colori”, ha scritto il centrale biancazzurro su Instagram.

Il contratto di Acerbi con la Lazio scade nel 2025, ma già da tempo si parlava di un addio per gli ultimi attriti con l’ambiente. Questa risata, isterica o meno, potrebbe contribuire ad accelerare la cessione.