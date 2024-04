Adani: “Complimenti alla Roma, ha vinto contro un’ingiustizia compiendo un’impresa quasi impossibile”

AS ROMA NEWS – Daniele Adani, ex calciatore ed attuale commentatore, in una storia sul suo profilo Instagram ha parlato della vittoria a Udine conquistata dalla Roma.

“Ci tenevo a fare i miei più sentiti complimenti alla Roma, che è riuscita nell’impresa quasi impossibile di vincere in 18 minuti di calcio, sia in trasferta che in casa“, le parole dell’ex difensore.

“In trasferta perché ha giocato a Udine contro l’Udinese e in casa perché è tutelata e rappresentata in Italia, quindi in casa nostra, la casa di tutti noi, dal sistema calcio italiano, che poi a sua volta lei rappresenta e onora quando va a giocare in Europa. Per esempio quando fa la quinta semifinale negli ultimi sette anni.

Non facile davvero riuscire a vincere in trasferta e in casa contro un avversario come l’Udinese e contro un’ingiustizia. Complimenti di cuore all’AS Roma. Viva il football!“.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!