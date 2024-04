ULTIME DA TRIGORIA – Ndicka torna in gruppo, out Smalling e Lukaku. De Rossi ai suoi: “Qualità nel possesso” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria in vista della partita contro il Napoli in programma domenica alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona.

Buone notizie sul fronte Ndicka: il difensore ivoriano è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque sarà molto probabilmente convocato per il match contro i partenopei. Qualche dubbio in più sulla possibilità che possa giocare dal primo minuto.

Maggiori dubbi su Chris Smalling, che ieri è uscito dal campo del Bluenergy per un problema all’inguine: oggi soltanto lavoro differenziato per il centrale inglese. Anche Romelu Lukaku ha svolto lavoro a parte, e difficilmente sarà presente contro il Napoli. Per sciogliere gli ultimi dubbi sarà decisiva la rifinitura di domani.

La Roma ha pubblicato un video sui propri canali social con alcuni spezzoni nella seduta odierna. Spiccano le indicazioni di mister De Rossi alla squadra: “Qualità nel possesso“, la richiesta fatta del tecnico ai suoi ragazzi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

